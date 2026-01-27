استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة الظاهرية جنوب الخليل

استشهد الشاب محمد راجح نصر الله (20 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة؛ مساء الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهيد وصل إلى مستشفى دورا من بلدة الظاهرية مصابا بالرصاص الحي في البطن، حيث وصفت جروحه بالحرجة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده لاحقا.

الشهيد محمد راجح نصر الله

وأفاد الهلال الأحمر في وقت سابق، بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي بالبطن في الظاهرية، ووصفت إحداهما بالخطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مواقع في محافظة الخليل، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الشيوخ، ومخيم العروب، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الخليل، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مدخل "راس الواد" في بلدة زعترة شرق بيت لحم ببوابة حديدية، ما أدى إلى منع المركبات من الدخول والخروج من وإلى زعترة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وجابت شوارعها وأطلقت قنابل مضيئة في سماء القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال تجمع "خلة السدرة" البدوي قرب قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأنها منعت المواطنين من استصلاح وترميم منازلهم التي تعرضت للحرق سابقا على يد المستوطنين.

وتعرض التجمع، خلال الأيام الأخيرة، لهجمات متكررة من المستوطنين، تخللها الاعتداء على عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب وإصابتهم بجروح، وتدمير عدد من المساكن والحظائر، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها، وإحراق مساكن ومركبات، في الوقت الذي أجبرت فيه قوات الاحتلال عددا من المتضامنين الأجانب على إخلاء التجمع.

وأصيب فتى (13 عاما) برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الرجل وقام بنقله إلى المستشفى.