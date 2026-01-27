اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وتعليق الدوام في مدارس كفر عقب

في القدس المحتلة، أعلنت لجنة أولياء الأمور في بلدة كفر عقب تعليق الدوام الوجاهي في جميع مدارس البلدة، اليوم الثلاثاء، بسبب الاقتحام الواسع وإغلاق "شارع المطار" وتشديد الإجراءات العسكرية داخل البلدة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية، إلى جانب مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت القوات بلدة بيتا واعتقلت الشقيقين يحيى وعادل أحمد عثمان، إضافة إلى الشاب جالد جمال عثمان، بعد مداهمة منازل عائلاتهم.

كما داهمت منزل الأسير المحرر إياد رواجبة في منطقة عسكر البلد شرقي نابلس، عقب الإفراج عنه يوم أمس بعد قضائه 28 شهرا في الأسر، وأزالت الأعلام واليافطات عن منزله قبل انسحابها.

واقتحمت آليات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس عبر حاجز "ألون موريه" العسكري، فيما أفاد نادي الأسير باعتقال ثلاثة مواطنين من بلدة إذنا غرب الخليل، بالتزامن مع اقتحامات وتحقيقات ميدانية في بلدة جيوس شمال شرقي قلقيلية.

وشملت الاقتحامات الليلية بلدات وقرى عدة، من بينها: كفر عقب شمال القدس، قراوة بني حسان غرب سلفيت، بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل، أوصرين شرق نابلس، وبيت ساحور شرق بيت لحم، إضافة إلى مخيمي عقبة جبر جنوب غرب أريحا، والفارعة جنوب طوباس، وقرى رمانة والطيبة وزبوبا غرب جنين.

وأكدت اللجنة أن القرار جاء حرصا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية، في ظل استمرار تواجد دوريات الاحتلال وإغلاق الطرق، داعية الأهالي للالتزام بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس ومتابعة التعليمات اللاحقة بشأن الدوام أو التعليم عن بعد إن أمكن.