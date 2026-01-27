الاحتلال يهدم 40 منشأة في كفر عقب ويواصل حصار شمال القدس

وجاءت عمليات الهدم ضمن حملة عسكرية واسعة تشنها قوات الاحتلال في المنطقة، شملت محالاً تجارية ومنازل، مع فرض حصار أمني كامل على البلدة ومنع حركة السكان والمركبات.

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عدوانه العسكري شمال مدينة القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي، تحت مسمى "درع العاصمة"، مستهدفا ما وصفه بالبناء غير المرخص، وزاعما أن الهدف تعزيز الشعور بالأمن، بينما شملت العمليات هدم محال تجارية وفرض حصار على بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا.

هدم المحال التجارية

أفادت محافظة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 40 منشأة فلسطينية في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت عمليات الهدم ضمن حملة عسكرية واسعة تشنها قوات الاحتلال في المنطقة، شملت محالاً تجارية ومنازل، مع فرض حصار أمني كامل على البلدة ومنع حركة السكان والمركبات.

وأقدمت قوات الاحتلال على هدم محال تجارية في محيط مخيم قلنديا، شمال القدس، وأخطرت أصحابها بإخلاء المحال تمهيدًا لتنفيذ الهدم.

كما أخطرت صباح الثلاثاء عشرة محال تجارية في شارع المطار ببلدة كفر عقب بهدمها خلال أسبوع.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع بالكامل ومنعت حركة الفلسطينيين والمركبات، كما طالبت الطواقم الصحافية بإخلاء المنطقة.

تعزيزات عسكرية وحصار البلدة

دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا، مصحوبة بجرافات وآليات عسكرية، كما فرضت طوقا أمنيا على بلدة حزما شمال شرق القدس ومنعت خروج الفلسطينيين، مصحوبة بتوزيع منشورات رسمية تعلن عن الطوق.

واقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من العمارات السكنية وأخلت بعضها قسرا، مع تمركز مكثف للقناصة على الأسطح والشرفات.

وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، إضافة إلى الرصاص الحي والمطاطي، كما صادرت عدة مركبات، بينها دراجات كهربائية، وفرضت قيودا على حركة السكان في المنطقة.

الهدم في شارع المطار

وفقا لمكتب محافظة القدس في قلنديا وكفر عقب، فقد هدمت قوات الاحتلال جميع المنشآت في شارع المطار القريبة من معهد قلنديا التابع لوكالة "أونروا" يوم الإثنين، وسلمت إخطارات أخرى لأصحاب المنازل، وأمهلتهم أسبوعين للهدم الذاتي.

وأكدت المحافظة أن الأراضي المستهدفة مسجلة رسميا باسم "أراضي مطار – خزينة المملكة الأردنية الهاشمية".

يأتي هذا العدوان ضمن سياسة ممنهجة لتكثيف السيطرة الاستعمارية على محيط القدس، خاصة مع وجود ثغرات في مسار جدار الفصل العنصري، وفق ما أقرته تقارير إسرائيلية رسمية، إذ تستغلها قوات الاحتلال ذريعة لتكثيف الإجراءات العسكرية والعقابية بحق السكان الفلسطينيين في المنطقة.