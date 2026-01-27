تعديل قانون الانتخابات المحلية الفلسطينية... لإقصاء حماس؟

تعديل جديد على قانون الانتخابات المحلية يفرض على المرشحين الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، ويثير تحذيرات حقوقية من تقييد الحق في الترشح والمشاركة السياسية، وسط تقديرات بأنه يستهدف مشاركة حركة حماس.

تسلمت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعديلًا على قانون الانتخابات المحلية يشترط على المرشحين الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، في خطوة أثارت تحذيرات حقوقية من المساس بالحق في المشاركة السياسية.

وبحسب ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية في بيان رسمي، فإن التعديل صدر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 27 كانون الثاني/ يناير 2026، ونصّ على تعديل الفقرة (2) من المادة (16) من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025.

وينص المرسوم على "إقرار من مرشحي القائمة بقبولهم الترشح في القائمة، والتزامهم بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وقالت لجنة الانتخابات المركزية، التي تستعد لإجراء الانتخابات المحلية خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل، إن التعديل الجديد يتضمن اشتراط هذا الإقرار كجزء من إجراءات الترشح، مشيرة إلى أن التعديل وصلها رسميًا اليوم.

في المقابل، أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية الفلسطينية، في بيان مشترك، عن متابعتها "بقلق بالغ صدور القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية".

وأضافت المنظمات أن "إدراج هذا الشرط يشكّل مساسا جوهريا بالحق في المشاركة السياسية، كما ضمنته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح التزاما قانونيا ملزما لها".

وأوضحت أن هذا الالتزام "شدد على عدم جواز تقييد هذا الحق (الترشح) بشروط أيديولوجية أو سياسية تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص".

كما اعتبرت المنظمات أن الشرط الجديد "يتعارض مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أرست مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، ومع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في المشاركة السياسية".

ويخوّل القانون الأساسي الفلسطيني، الرئيس، إصدار قرارات بقانون في ظل غياب مجلس تشريعي مختص بالتشريع، إذ جرى حل المجلس التشريعي عام 2018.

وكان المجلس التشريعي قد فازت فيه حركة حماس في انتخابات عام 2006، قبل أن يتعطل عمله منذ عام 2007 عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة بعد مواجهات مسلحة مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ولم يكن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، ولا الالتزام ببرنامجها السياسي، شرطًا للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، ولا في الانتخابات المحلية التي أُجريت في الضفة الغربية عام 2022.

ويرى مراقبون أن التعديل الأخير يهدف إلى منع مشاركة حماس في الانتخابات، في ظل رفضها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أغلقت، يوم السبت الماضي، باب تحديث السجل الانتخابي، حيث أظهرت معطياتها أن عدد المسجلين في الضفة الغربية تجاوز 1.5 مليون شخص يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وتجري الانتخابات المحلية في 420 هيئة محلية في الضفة الغربية، وفق القانون الأساسي، من بينها 136 مجلسًا بلديًا، فيما توزعت البقية على مجالس وهيئات محلية أخرى.

ويغلب الطابع العائلي على الترشح في القرى والبلدات، في حين تتنافس القوى السياسية بشكل أوضح في انتخابات المدن.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إن "مؤشرات التسجيل والاستعلام تعكس اهتماما متزايدا من المواطنين بالانتخابات المحلية".

وأضاف في بيان صحافي أنه تم "رصد استعدادات مبكرة للترشح في عدد من القرى والبلدات، في مؤشر إيجابي ومشجع على المشاركة في العملية الانتخابية".