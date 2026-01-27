هدم منازل ومحال تجارية في برطعة وسلوان

تأتي هذه العمليات ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف المنشآت الفلسطينية، وسط صعوبات كبيرة تواجه الفلسطينيين في الحصول على تراخيص البناء.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عددا من المنازل والمحلات التجارية في بلدة برطعة الشرقية بالضفة الغربية المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

ورافقت الجرافات قوات من الجيش الإسرائيلي ودوريات حرس الحدود، وحاصرت المنازل والمحلات المستهدفة بالهدم، ومنعت الأهالي من الوصول إليها، فيما أُغلقت عدد من الطرق المؤدية إلى المنطقة.

جانب من عمليّات الهدم في برطعة من قِبل جرافات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح سكان محليون أن بعض المنازل قيد الإنشاء، في حين يسكن آخرون في القسم الآخر من المنشآت.

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال فلسطينيا على هدم منزله ذاتيًا في حي واد ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد رفض طلبه للحصول على تراخيص البناء.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن المواطن جمال غيث نفذ الهدم تحت ضغط بلدية الاحتلال، فيما سلمت السلطات المقدسي محمد شكري قويدر قرارا بهدم منزليْن يعودان له في حي البستان، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، صباح الإثنين، منشآت فلسطينية في منطقة حي المطار بمحيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وتشير مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد عدم إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، مقابل تسهيل إصدارها للمستوطنين، بهدف زيادة أعدادهم في المدينة.

وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف المنشآت الفلسطينية، وسط صعوبات كبيرة تواجه الفلسطينيين في الحصول على تراخيص البناء.