اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابات جراء هجمات المستوطنين بالخليل

تواصلت أعمال المقاومة الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث رصدت 16 عملية متنوعة شملت التصدي للمستوطنين، اندلاع مواجهات، وإلقاء حجارة في عدة نقاط، أسفرت عن إصابة مستوطن واحد.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تركزت في بلدتي عقابا ومادما شمالي الضفة.

وأسفرت المواجهات عن إصابات في صفوف الفلسطينيين، في حين صعدت عصابات المستوطنين هجماتها على العائلات الفلسطينية، خاصة في محافظة الخليل ومسافر يطا.

في بلدة عقابا شمال طوباس، اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة البلدة، وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، وداهمت العديد من المنازل، واحتجزت 17 فلسطينيا على الأقل.

وأوضح نادي الأسير أن الجيش نفذ عمليات تحقيق ميدانية مع المعتقلين، وتعرضوا للتنكيل قبل الإفراج عنهم لاحقًا.

أما في بلدة مادما جنوب نابلس، شنت قوات الاحتلال عملية اقتحام واسعة احتجزت خلالها 40 فلسطينيا للتحقيق والتنكيل بهم، بعد تحويل منزل إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق، قبل الإفراج عنهم لاحقا، بحسب مصادر محلية.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اقتحمت القوات منزلا وفتشته، ونشرت قواتها في شوارع البلدة، وأطلقت قنابل الصوت وسط تحليق للطائرات المسيرة، دون تسجيل اعتقالات.

وفي بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عزيز عامر بعد مداهمة منزله.

بينما في حزما شمال شرق القدس، واصلت القوات تعزيزاتها العسكرية ونفذت مداهمات واسعة للمنازل تضمنت تخريب الممتلكات، تفتيش الهواتف، وسرقة الذهب والأموال من الفلسطينيين، كما أغلقت مداخل البلدة ومنعت الخروج والدخول، وأطلقت قنابل الغاز على السكان الذين حاولوا الوصول لأعمالهم ووظائفهم.

وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، حيث تعامل الهلال الأحمر مع إصابة شاب (19 عامًا) في قدمه قرب مستشفى ثابت ثابت، بينما تم احتجاز المصاب الآخر ومنع الطواقم الطبية من الوصول إليه.

وفي محافظة الخليل، شهدت قرى ومسافر يطا اعتداءات متصاعدة من المستوطنين على الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر بتعامل طواقمه مع إصابتين جراء هجوم في منطقة الفخيت، إحداهما لشاب أصيب برأسه ونزيف حاد، والأخرى لطفلة تعرضت لكسر في اليد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

كما أفاد الناشط في مقاومة الاستيطان أسامة مخامرة أن مستوطنين هاجموا مسكن المواطن أحمد إسماعيل أبو عرام في خربة الحلاوة، واعتدوا على نجله محمد بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات وسرقة هاتفه.