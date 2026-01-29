685 انتهاكًا إسرائيليًّا للبيئة في الضفة الغربية عام 2025

سجّلت سلطة جودة البيئة 685 انتهاكًا شملت: مصادر المياه، والأراضي الزراعيّة، والثروة الحيوانيّة، وطالبت المجتمع الدوليّ بالتحرّك الفوريّ لوقف الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال، وضمان حماية الموارد الطبيعيّة للأجيال الفلسطينيّة القادمة.

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيليّ، وعصابات المستوطنين 685 انتهاكًا بحقّ البيئة في الضفّة الغربية، خلال عام 2025، في اعتداءات ممنهجة استهدفت المياه، والزراعة، والتنوّع البيئي، وألحقت أضرارًا مباشرة بالأمن المائيّ، والغذائيّ، وفق التقرير السنويّ الصادر عن سلطة جودة البيئة.

وذكرت سلطة جودة البيئة في تقريرها السنويّ، أنّ "قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، وعصابات المستوطنين، ارتكبوا 685 انتهاكًا بيئيًّا في الضفّة الغربيّة خلال عام 2025، توزّعت على عدّة قطاعات حيويّة".

وأضافت أنّ أبرز الاعتداءات استهدفت مصادر المياه، إذ "سجّلت 57 حالة استهداف آبار مياه، إضافة إلى 32 اعتداء على شبكات المياه؛ ما أدّى إلى حرمان آلاف المواطنين من الحصول على مياه آمنة، وألحق أضرارًا مباشرة بالزراعة، والأمن الغذائيّ".

وذكر التقرير أنّ "محافظات: الخليل، وبيت لحم، وطوباس، والأغوار الشماليّة، ونابلس، ورام الله، والبيرة كانت الأكثر تضرّرًا" من هذه الاعتداءات.

كما وثّق التقرير 158 اعتداء على الأراضي الزراعيّة، شملت: التجريف، والحرق، وشق طرق استيطانيّة، ومصادرة أراضٍ واسعة، و168 حالة استهداف للغطاء النباتيّ، شملت: اقتلاع وحرق آلاف الأشجار المثمرة، على رأسها أشجار الزيتون، إلى جانب الرعي الجائر، وإغلاق الطرق الزراعيّة؛ ما أثّر على التنوّع البيولوجيّ، والنظم البيئيّة المحليّة.

وفي ما يخصّ الثروة الحيوانيّة، سجّلت السلطة 57 اعتداء شملت: هدم حظائر، ومصادرة وقتل المواشي، ومنع الرعاة من الوصول إلى مناطق الرعي الطبيعيّة، لا سيّما في الأغوار، ومسافر يطّا؛ ما أسهم في اختلال التوازن البيئيّ، وتراجُع الإنتاج الحيوانيّ.

وأكّد التقرير أنّ هذه الانتهاكات تتجاوز الطابع العَرَضيّ أو الفرديّ، وتشمل: ردم آبارٍ بالإسمنت، وتلوّث أخرى بموادّ مجهولة، وسرقة وتحطيم منشآت بيئيّة، وضخّ مياه عادمة من المستوطنات إلى الأراضي الفلسطينيّة، بالإضافة إلى إقامة طرق وبؤر استيطانيّة داخل أراضٍ زراعيّة ورعويّة.

وشدّدت سلطة جودة البيئة على أنّ "هذه الممارسات تشكّل جريمة بيئيّة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا للحقّ الفلسطينيّ في البيئة، وفي موارده الطبيعيّة".

وطالبت المجتمع الدوليّ بـ"التحرّك الفوريّ لوقف الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال، وضمان حماية الموارد الطبيعيّة للأجيال الفلسطينيّة القادمة".

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزّة في 8 تشرين الأوّل / أكتوبر 2023، والتي استمرّت عامين، كثّفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفّة الغربيّة والقدس، وشملت هذه الاعتداءات: القتل، والاعتقال، وهدم المنازل، والتهجير، والتوسّع الاستيطانيّ.

وأسفرت هذه الاعتداءات بالضفّة عن استشهاد ما لا يقلّ عن 1110 فلسطينيّين، وإصابة أكثر من 11 ألفًا و500 آخرين، واعتقال ما يزيد على 21 ألف فلسطينيّ، وفق معطيات رسميّة.