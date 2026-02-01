الضفة: هجمات للمستوطنين وإصابات بالرصاص واعتقالات إثر اقتحامات لقوات الاحتلال

تحدثت مصادر أمنية ومحلية عن إصابة طفلين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال رام الله، وشملت حملة المداهمات في الضفة اعتقال 7 فلسطينيّين، كما شهد المواطنون هجمات للمستوطنين في مناطق متفرقة.

أصابت قوات الاحتلال فتيين بالرصاص الحي مساء السبت، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت 7 شبان بينهم طفلان خلال اقتحامات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، فيما أقدم مستوطنون على حرق أشجار وهاجموا مركبات لفلسطينيين بالحجارة، في اعتداءات جديدة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأنّ مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم الجلزون، أطلقت خلالها الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة فتى (15 عامًا) بالرصاص الحي بالقدم، وآخر (16 عامًا) بشظايا الرصاص في الكتف.

وفي السياق، ذكرت المصادر أنّ مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

اعتقالات

وأفادت مصادر صحافية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشابين، حمزة مصطفى الدرابيع، وأحمد جدوع النمورة، واعتدت على آخر بالضرب المبرّح، عقب صدم مركبتهم بآلياتها العسكرية في قرية خرسا جنوب الخليل.

كما أفادت مصادر أمنية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين إبراهيم نجم محمود عبد المجيد (15 عامًا)، وتيسير نادر جعيدي (15عامًا) أيضًا، خلال اقتحامها قرية عابود شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت كلًّا من نضال أحمد حسين، ونائل طبيب، ومؤمن بكر أبو هنية، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

اقتحامات

أفادت مصادر صحافية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت قريتي شبتين وشقبا غرب رام الله، وانتشرت في أنحاء متفرقة منهما، من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

يشار إلى أنّ قرى غرب رام الله تتعرض لاقتحامات شبه يومية، وسط إطلاق لقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، وترويع للمواطنين.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت يعبد جنوب جنين، ونشرت آلياتها في شوارعها ونشرت قوة من جنود المشاة في البلدة القديمة وأقامت حاجزًا، وعرقلت مرور مركبات المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في المنطقة، ونشرت آلياتها في عدة أحياء وشوارع في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حي الهدف في مدينة جنين وداهمت منزلًا فيه وفتشته.

هجمات المستوطنين

هاجم مستوطنون مساء السبت، مركبات الفلسطينيين قرب بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، بالحجارة، وفق مصادر أمنية فلسطينية.

وفي ترمسعيا شمال شرق رام الله، اقتحم مستوطنون منطقة السهل الشرقي في البلدة، وحطموا أشجارًا وأحرقوها في أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

وذكرت المصادر أنّ قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف القرية من الجهة الغربية، من دون أن يبلّغ عن اعتقالات أو مداهمات.

كما اقتحم مستوطنون البلدة القديمة في الخليل، بحماية مشددة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.