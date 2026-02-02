الاحتلال يمدد عدوانه العسكري في مخيمي طولكرم ونور شمس حتى مارس المقبل

يعاني الأهالي من نزوح قسري، وتدمير المنازل والبنية التحتية، ووضع إنساني كارثي. وأكد محافظ طولكرم عبد الله كميل أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف الجرائم.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، تمديد عدوانها العسكري في مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية حتى نهاية مارس/آذار المقبل، في ظل استمرار الهجمات منذ مطلع عام 2025.

وأكد محافظ طولكرم عبد الله كميل أن القرار الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، معتبرا التمديد بمثابة تعنت واستخفاف بالمجتمع الدولي.

وأشار المحافظ إلى أن استمرار العدوان يزيد من المعاناة الإنسانية، مع نزوح قسري للأهالي، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، وأعمال تخريب متعددة طالت مختلف مناحي الحياة، محذرا من أن الهدف السياسي للاحتلال هو شطب المشروع الوطني الفلسطيني.

وأوضح أن مخيمي طولكرم ونور شمس تحولا إلى مناطق شبه خالية من السكان، بعد أن دمرت المنازل والبنية التحتية وفرض واقع إنساني كارثي على آلاف العائلات، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على الاحتلال لوقف الجريمة المتواصلة بحق الأهالي.

ويأتي هذا التمديد بعد أن بدأ الاحتلال هجومه على مخيم جنين منذ يناير 2025، ما أسفر عن استشهاد 62 فلسطينيا وتدمير نحو 300 منزل، ثم توسع العدوان ليطال مخيمي طولكرم ونور شمس، مخلفا 14 شهيدا ومئات المنازل المدمرة ونزوح نحو 50 ألف شخص.