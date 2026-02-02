إصابة حرجة برصاص الاحتلال عند الحاجز الشرقي لقلقيلية

أفادت مصادر محلية بأن طواقم الهلال الأحمر تسلّمت المصاب عند الحاجز الشرقي لمدينة قلقيلية، حيث جرى نقله فورًا إلى المستشفى، ووصفت حالته بالحرجة، في حين لم تُعرف بعد تفاصيل إضافية حول ملابسات الإصابة أو هوية المصاب.

أُصيب شاب، مساء اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونُقل بحالة خطيرة إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الهلال الأحمر تسلّمت المصاب عند الحاجز الشرقي لمدينة قلقيلية، حيث جرى نقله فورًا إلى المستشفى، ووصفت حالته بالحرجة، في حين لم تُعرف بعد تفاصيل إضافية حول ملابسات الإصابة أو هوية المصاب.

وفي سياق اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة، اندلعت مواجهات، مساء اليوم الإثنين، في بلدة جلجليا شمال رام الله، عقب اقتحام مجموعات من المستوطنين، للمنطقة، تخللها إطلاق الرصاص الحي صوب أحد المنازل، وتحطيم ألواح طاقة شمسية وسرقة كاميرات مراقبة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن مجموعات كبيرة من المستوطنين احتشدت قرب بوابة جلجليا الفرعية في منطقة الباطن، وسط حالة من التوتر الشديد في المكان.

وأشارت إلى أن بلدات شمال رام الله وريفها تتعرض بين الفينة والأخرى لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل اقتحام المنازل والمزارع، وتخريب الممتلكات، وسرقة المعدات الزراعية وأنظمة الطاقة الشمسية، وإطلاق النار على المواطنين، إلى جانب إحراق أشجار الزيتون واحتراق مساحات زراعية واسعة.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الاعتداءات تتركز في قرى وبلدات سنجل، وترمسعيا، ودير دبوان، والمغير، وتترافق مع محاولات لتثبيت بؤر استعمارية جديدة، ما يزيد من حدة التوتر ويهدد حياة المواطنين واستقرارهم.