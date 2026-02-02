"تمت تصفيته بالحرمان من العلاج": استشهاد الأسير المحرر خالد الصيفي من بيت لحم بعد أسبوع من تحرّره

استشهاد الأسير المحرر خالد الصيفي بعد أسبوع من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، متأثرا بتدهور صحي حاد نتيجة التعذيب والتجويع وحرمان العلاج، عقب اعتقال إداري متكرر.

استشهد الأسير المحرر، خالد الصيفي، بعد أسبوع من الإفراج عنه بوضع صحي خطير من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أكّدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، واللتين أكّدتا أن إدارة سجون الاحتلال حقنته بحقنة تسببت له بالتهابات حادّة، بادعاء أنها مخصصة ضد الإنفلونزا.

وكشفت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ "الصيفي أفاد عقب الإفراج عنه؛ بأنّه قبيل تدهور وضعه الصحي ونقله من سجن ’عوفر’ إلى ’عيادة سجن الرملة’، زوّدته إدارة السجون بحقنة ادّعت أنها ضد فيروس الإنفلونزا، إلا أنها تسببت له بالتهابات حادة له، ثم زوّدوه بحقنة أخرى، مما استدعى نقله إلى سجن الرملة، ما يؤكد أن الاحتلال تعمد اعتقاله لتصفيته واغتياله جسديا عبر الأعدام البطيء، وعندما تيقنت إدارة السّجون أنه وصل إلى هذه المرحلة الحرجة، قررت الإفراج عنه".

وأكدت المؤسستان أن الشهيد الصيفي "وهو مؤسس ومدير مؤسسة ’إبداع’، وأحد أبرز القامات الثقافية والاجتماعية والسياسية في مخيم الدهيشة، كان هدفا دائما للاحتلال. وقد جرى اعتقاله مرتين إداريا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، رغم كبر سنه وتدهور حالته الصحية وحاجته الماسة للرعاية الطبية؛ وهذا دليل إضافي على أنّ الاحتلال كان يصر على تصفيته".

وقبل ذلك، قال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك: "استُشهد الأسير المحرر خالد الصيفي (67 عامًا) من مخيم الدهيشة ببيت لحم، بعد أسبوع من الإفراج عنه من "عيادة سجن الرملة" وهو في وضع صحي بالغ الخطورة".

الشهيد الأسير المحرّر قبل وبعد الاعتقال بسجون الاحتلال

وأضافا أن "الشهيد كان قد أمضى في اعتقاله الإداري الأخير أربعة أشهر، علمًا بأن الاحتلال اعتقله إداريًا مرتين منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، رغم كِبَر سنّه وحاجته الماسّة للرعاية الطبية والعلاج".

وتابع البيان أنه "منذ الإفراج عنه، رقد الشهيد في مستشفى الاستشاري بوضع صحي حرج، نتيجة ما تعرّض له من تعذيب وتنكيل وتجويع وحرمان من العلاج داخل سجون الاحتلال؛ في جريمة جديدة تضاف إلى سجلّ جرائم الإعدام البطيء التي تُمارَسها منظومة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين".

وحمّل هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني "الاحتلال، المسؤوليةَ الكاملة عن استشهاد خالد الصيفي"، مؤكدين أنّ "تصفيته تمت عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، والحرمان من العلاج".

وذكر نادي الأسير، السبت الماضي، أنّ "السجون الإسرائيلية، ومعسكرات جيش الاحتلال تحوّلت إلى أحد الميادين المركزية لجريمة الإبادة، بعد أن جُرّدت من أي إطار قانوني أو إنساني، وأصبحت فضاءات مغلقة يُمارَس فيها التعذيب الجسدي والنفسي، والقتل البطيء، والإذلال المنهجي بحق الأسرى والمعتقلين".

وشدّد على أنّ "منظومة الاحتلال قتلت أكثر من مئة أسير فلسطيني منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مع مواصلة فرض سياسات التعذيب الممنهج، والتجويع، والحرمان المتعمّد من العلاج، إلى جانب حملات اعتقال يومية واسعة لأكثر من 21 ألف مواطن خلال عامين ونيّف في الضفةّ، إضافة إلى الآلاف من غزة، في محاولة لكسر البنية الاجتماعية الفلسطينية، واستنزاف قدرتها على الصمود".

يُذكر أنّ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 9350 أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2026، من بينهم 56 أسيرة، بينهن طفلتان.

أما عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ 350 طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجنَي "مجدو"، و"عوفر". ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3385، ويبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" 1237 معتقلًا، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة، المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، والمصنّفين ضمن هذه الفئة، ويُذكر أنّ هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسورية.

واستنادًا إلى المعطيات المذكورة أعلاه، فإن نحو 50% من إجمالي الأسرى والمعتقلين محتجزون دون تهم، أي رهن الاعتقال الإداري، أو ضمن فئة من صنّفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين"، بحسب توصيفه.

وتحدث أسرى تحرروا من السجون الإسرائيلية، مؤخرا، عن ظروف بالغة الصعوبة في السجون، فضلا عن ظهور علامات تعذيب وتجويع على أجسادهم التي بدت هزيلة، إضافة إلى أمراض عقلية أصابت بعضهم جراء التنكيل الممارس بحقهم.