الاحتلال يصعد بالخليل: هدم منازل واقتلاع أشجار وتدمير ممتلكات

شهدت محافظة الخليل، الثلاثاء، تصعيدا إسرائيليا مستمرا استهدف الفلسطينيين والممتلكات في مناطق مسافر يطا جنوبي المحافظة وبلدة بيت أمر شمالها، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم الثلاثاء، منزلا ومغارة في بلدة بيت أمر، حيث أزال الاحتلال منزلا بمساحة 80 مترا مربعا يعود لعائلة أحمد محمد حسين العلامي، بالإضافة إلى مغارة كانت تؤوي أعمامه.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا على المنطقة ومنعت الأهالي من الوصول إلى موقع الهدم.

في سياق متصل، اقتلع مستوطنون نحو 30 شجرة زيتون في منطقة مسافر يطا، كما هاجموا منزل المواطن يوسف موسى شناران في واد الرخيم وكسروا نوافذه، ما أدى إلى أضرار مادية، إلى جانب تخريب محاصيل زراعية، منها القمح، واقتلاع 30 شجرة زيتون تعود لعائلة محمد موسى شناران.

وتتواصل هذه الاعتداءات بشكل متصاعد في جنوب الخليل، خاصة في مسافر يطا، حيث تستهدف الأراضي الزراعية والممتلكات، بالتوازي مع سياسات الهدم ومنع البناء، ضمن إطار الضغوط التي تمارسها إسرائيل لدفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم.