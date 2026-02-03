القدس: الاحتلال يخطر بهدم 11 منزلا ومنشأة في حزما

أخطر جيش الاحتلال بهدم 11 منزلا ومنشأة في بلدة حزما شمال شرق القدس، شملت سبعة منازل وأربع منشآت، مع إنذارات بالإخلاء. المحافظة أكدت أن الخطوة سياسة ممنهجة للتضييق، وانتهاك حقوق السكان، ودفعهم للرحيل القسري داخل البلدة المحتلة.

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 11 منزلا ومنشأة في بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف ممتلكات الأهالي.

وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، وشرعت بتوزيع إنذارات بالهدم طالت 7 منازل سكنية و4 منشآت، تقع جميعها عند مدخل البلدة".

وأشارت إلى الجيش الإسرائيلي أخطر أصحاب المنازل والمنشآت بإخلائها خلال مدة معينة قبل الشروع في الهدم.

وأضافت المحافظة أن بلدة حزما تتعرض بين الحين والآخر لاقتحامات متكررة من قوات الجيش الإسرائيلي، تتخللها مداهمات للمنازل وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية مؤقتة، "الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين، ويزيد من معاناتهم اليومية، ويقيد حركتهم داخل البلدة".

وذكرت أن هذه الإنذارات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنفذها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة وضواحيها، وتهدف إلى التضييق على السكان، وفرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال استهداف البناء الفلسطيني وحرمان الأهالي من حقهم في السكن.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق المحافظة، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تطال ممتلكات الفلسطينيين في القدس، وتشمل الهدم والإنذارات والمصادرة، "في سياق سياسة تهدف إلى تنغيص حياة المواطنين ودفعهم إلى الرحيل القسري عن مناطقهم".

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية تواصل تصعيد سياساتها في القدس المحتلة، عبر تكثيف عمليات الهدم والإخطارات، في ظل انتقادات حقوقية فلسطينية ودولية تعتبر هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

وأدت الاعتداءات بالضفة إلى أكثر من ألف و111 شهيدا، إضافة إلى إصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، واعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.