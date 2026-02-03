شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية ومستوطنون يهاجمون منزلًا بمسافر يطا

استشهاد الشاب عمر زهير منيعة برصاص الاحتلال قرب جدار الضم جنوب قلقيلية أثناء محاولته العمل بأراضي 48. بالتوازي، اعتدى مستوطنون في مسافر يطا والأغوار على منازل وأشجار زيتون ومدرسة، وأصيبت امرأة وجرى نقلها للعلاج في المنطقة المحتلة الفلسطينية.

استُشهد، منتصف الليلة الماضية، الشاب عمر زهير منيعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الضم والتوسع جنوب مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على شاب في العشرينات من عمره قرب قرية رأس طيرة، بمحاذاة جدار الضم والتوسع جنوب قلقيلية، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي الـ48 للعمل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

وأضافت المصادر أن طواقم الهلال الأحمر تسلّمت المصاب على الحاجز الشرقي لمدينة قلقيلية، حيث جرى نقله إلى المستشفى الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرًا بإصابته.

وهاجم مستوطنون منزلا واقتلعوا، اليوم، نحو 30 شجرة زيتون في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا منزل الأهالي يوسف موسى شناران في منطقة واد الرخيم، وقاموا بتكسير النوافذ، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.

وأضافت المصادر أن المستوطنين كسروا واقتلعوا نحو 30 شجرة زيتون، تعود ملكيتها لمحمد موسى شناران، كما خربوا المحاصيل الزراعية، بما فيها القمح.

وأُصيبت امرأة، الليلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن قوة من جيش الاحتلال داهمت خيام المواطنين واعتدت على السكان، ما أدى إلى إصابة إحدى النساء، جرى نقلها إلى المركز الطبي في عين البيضا لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، قال مدير التربية والتعليم في طوباس إن مستوطنين، اعتدوا على مدرسة المالح الأساسية، وخلعوا باب الإدارة، في اعتداء جديد يستهدف العملية التعليمية في المنطقة.