9 مليارات دولار خسائر العمال الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية

قدّر اتحاد نقابات عمال فلسطين خسائر انقطاع العمال عن العمل داخل إسرائيل بنحو 9 مليارات دولار خلال عامين من الحرب، مع ارتفاع البطالة إلى 38%، واستشهاد 47 عاملا، وتسجيل آلاف الإصابات والاعتقالات نتيجة السياسات الإسرائيلية القمعية.

قدّر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الخسائر الناتجة عن انقطاع العمال عن عملهم داخل إسرائيل، خلال عامين من الحرب على قطاع غزة، بنحو 9 مليارات دولار، مشيرا إلى استشهاد العديد من العمال، وإصابة واعتقال آخرين، خلال محاولات عودتهم إلى أماكن عملهم.

جاء ذلك في تقرير سنوي للاتحاد حول أوضاع العمال خلال العام 2025، عرض خلاصته الأمين العام للاتحاد، شاهر سعد، خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، بمقر الاتحاد في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وفق بيان صحافي.

وقال سعد إن "خسائر العمال الفلسطينيين خلال عامين من الحرب، قُدرت بنحو 9 مليارات دولار".

وأشار إلى "ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة"، مضيفا أن نسبتها في الأراضي الفلسطينية بلغت نحو 38 بالمئة، نتيجة تعطل ما يقارب 550 ألف عامل عن العمل من أصل 1.4 مليون عامل، يشكلون القوى العاملة الفلسطينية.

ولفت إلى أن إسرائيل اعتمدت تاريخيا على تشغيل نحو 25 بالمئة من الأيدي العاملة الفلسطينية، لكنها "صعّدت في الفترة الأخيرة من سياساتها القمعية" ضد العمال.

ووفق التقرير السنوي، وحتى نهاية عام 2025، "تسبب الاحتلال باستشهاد 47 عاملا فلسطينيا، نتيجة الاستهداف المباشر أو الاعتقال أو الملاحقة".

كما جرى تسجيل أكثر من 35 ألف حالة اعتقال، وأكثر من 1500 إصابة أثناء تنقل العمال عبر الحواجز، أو محاولتهم اجتياز الجدار، بحسب التقرير.

وخلال عامين من الحرب اعلى غزة، قتلت إسرائيل نحو 72 ألف شخص، وأصابت ما يزيد عن 171 ألف آخرين، وخلّفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وفي الضفة الغربية والقدس، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 1110 فلسطينيين، بينهم 230 طفلا، وأصابت نحو 11 ألفا و500 آخرون، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.