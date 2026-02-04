اعتقال 19 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى محررون بالضفة

تأتي هذه الحملة في سياق استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في شن الاقتحامات والاعتقالات بحق الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، طالت 19 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى محررون، وشملت مداهمات للمنازل

في محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقل الطفل حسن عماد الراعي خلال اقتحام منطقة التلة في مخيم العروب شمال المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين في بلدة إذنا غرب الخليل، بينهم الأسير المحرر معاذ محمد أبو جحيشه، والشاب إبراهيم محمد صوايفة بعد مداهمة منزله في منطقة القرنة. كما اعتقل الشاب محمد منير عصفور من بلدة الشيوخ شمال الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقل الشاب دانيال أبو سرور بعد مداهمة منزله في مخيم عايدة بمدينة بيت لحم، بينما في محافظة رام الله والبيرة اعتقل الشاب محمد أبو رويس في مخيم الأمعري، والأستاذ موسى حسين نصر من منزله في بلدة دير أبو مشعل.

شمال الضفة الغربية، في نابلس، اعتقل ثلاثة شبان خلال اقتحام قرية تل وهم: بهاء عايد خواجا، وعبد الله سبع رمضان، وعرفات جمال رمضان، إضافة لاعتقال الشاب بهاء شاهين في شارع فطاير بمدينة نابلس.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد محمد العزيزي في حارة الياسمينة وسط المدينة وعرقلت مرور مركبة إسعاف في شارع الباشا.

وفي بلدة بيت امرين اعتُقل الشاب ضياء سالم، فيما استمرت حملة الاقتحامات في قرية برقة، حيث حوّل الاحتلال أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني واحتجز عددًا كبيرًا من الشبان.

وفي محافظات أخرى، اعتقل الشاب رجا صوافطة في طوباس، والشاب عمر إبراهيم شديد وجبر نجل الأسير المحرر نضال بركات في بلدة علار شمال طولكرم، فيما اعتقل الشاب عوض الجمال في حي المراح بمدينة جنين بعد مداهمة منزله.