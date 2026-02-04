الضفة الغربية: 3 مصابين برصاص الجيش الإسرائيلي وباعتداء مستوطنين

أُصيب شاب (28 عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مخيم جنين، فيما تعرّضت امرأة وابنتها لاعتداء مستوطنين جنوب نابلس، بالتزامن مع اقتحامات إسرائيلية لبلدات بالضفة واستمرار العملية العسكرية شمالها منذ كانون الثاني/ يناير 2025.

أصيب شاب، مساء الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما تعرضت امرأة وابنتها لاعتداء بالضرب من مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي، اقتحام بلدات متفرقة بالضفة الغربية، آخرها بلدتي اليامون والسيلة الحارثية، بمحافظة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى شابا يبلغ 28 عاما أصيب برصاص حي في الفخذ، قرب مخيم جنين، دون تفاصيل.

وفي اعتداء منفصل، أصيبت فلسطينية وابنتها من جرّاء اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين، بين بلدتي أوصرين وبيتا جنوبي مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة امرأة ونجلتها من قرية أوصرين، إثر هجوم شنه مستوطنون على أهال في منطقة "قمّاص"، حيث نُقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير 2025 شرع الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية بمخيمات شمالي الضفة الغربية، بدأها بمخيم جنين ثم مخيمي طولكرم ونور شمس، أدت إلى تدمير مئات المنازل، وتهجير نحو 50 ألف شخص من الأهالي.

ومنذ بدئها الحرب على قطاع غزة، كثّفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وخلّفت الاعتداءات بالضفة أكثر من 1112 شهيدا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.