مستوطنون يهاجمون مدرسة بالأغوار والاحتلال يوقف خط مياه بالخليل

هاجم قطعان المستوطنين، فجر الأربعاء، مدرسة التحدي في منطقة ابزيق شمال طوباس بالأغوار الشمالية، وحطموا محتوياتها وجرفوا الطريق الواصل إليها، في محاولة لمنع الطلاب والهيئة التدريسية من الوصول إلى المدرسة.

وأوضح مدير التربية والتعليم في طوباس، عزمي بلاونة، أن هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه الذي تتعرض له المدرسة على يد المستوطنين.

وأضاف أن المستوطنين سرقوا أدوات ومواد تعليمية، وخربوا شبكات المياه والكهرباء والإنترنت، كما أغلقوا الطريق بالحجارة وعمليات التجريف والتحفير.

وأشار بلاونة إلى أن الأغوار الشمالية تتعرض لهجمة استيطانية شرسة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وحرمان السكان من حقهم الطبيعي في العيش على أراضيهم.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا بوقف العمل على خط المياه الناقل من سد بيت الروش غرب مدينة دورا جنوب الخليل، والذي يزود عددا كبيرا من المزارعين بالمياه، مما يهدد استمرار ري الأراضي الزراعية ويزيد من معاناة المزارعين في المنطقة.