اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين بالأغوار

طالت الاعتقالات عددا من الفلسطينيين في الخليل وبيتا وعناتا وقلقيلية ونابلس ورام الله، فيما تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة في مسافر يطا والأغوار، في ظل تصعيد متواصل وإجراءات قمعية ممنهجة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مدنا وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، في وقت تتواصل فيه اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في مسافر يطا والأغوار.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ حاتم قفيشة عقب مداهمة منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة. وفي جنوب الخليل أيضا، اعتقل محمد علي النجار من منطقة قنان الطويل في مدينة يطا، التي شهدت اقتحاما واسعا وحملة مداهمات مكثفة.

وفي شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى ينال قاسم عبادي من بلدة عناتا، إلى جانب أربعة شبان آخرين، خلال مداهمات متواصلة في البلدة.

كما اعتقلت الشاب محمد سعسع بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية شمال الضفة، فيما جرى اعتقال الأسير المحرر جمعة رمضان من بلدة زيتا جماعين جنوب نابلس.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجاهد غازي نعسان وبهاء فؤاد أبو عليا بعد مداهمة منزليهما في الحارة الشرقية بقرية المغير شمال شرقي المدينة.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن تصعيد متواصل لاقتحامات قوات الاحتلال اليومية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والتي تترافق عادة مع مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها واعتقال المواطنين، في إطار سياسة تضييق ممنهجة بحق الفلسطينيين.

اعتداءات استفزازية للمستوطنين على مساكن المواطنين في خربة سمرة بالأغوار الشمالية

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، عند ساعات منتصف الليل، محيط مساكن الفلسطينيين في خربة سمرة بمنطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية، ونفذت أعمالًا استفزازية بحق الأهالي وممتلكاتهم.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه مساكن الفلسطينيين وحظائر الماشية، في إطار اعتداءات متكررة تشهدها الخربة.

وتتعرض خربة سمرة لتصعيد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين منذ مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، لا سيما بعد إقامة خيمة استيطانية قرب مساكن الفلسطينيين، يسعى المستوطنون إلى تحويلها إلى نواة لبؤرة استيطانية رعوية.

وتشكل هذه الخيمة نقطة انطلاق لاعتداءات يومية تشمل مهاجمة المساكن، والاعتداء على الفلسطينيين، وملاحقة الرعاة، إضافة إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.