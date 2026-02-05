أونروا: إسرائيل تواصل منع إدخال مساعداتنا لغزة منذ مارس 2025

أعلنت أونروا أن مساعدات إنسانية لغزة لا تزال عالقة في مصر والأردن منذ مارس 2025 بسبب منع إسرائيل دخولها، رغم جاهزيتها، فيما يعيش سكان القطاع أوضاعا كارثية مع استمرار القيود، وخرق وقف النار، وسقوط مئات الشهداء والجرحى يوميا.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، أن مساعداتها الإنسانية لغزة لا تزال عالقة في مصر والأردن، وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع منذ آذار/ مارس 2025.

وقالت الوكالة، عبر منصة "إكس"، إنه "لا تزال الإمدادات الإنسانية التابعة أونروا، من مواد غذائية ومستلزمات نظافة وأدوية ومواد إيواء، عالقة في المستودعات في مصر والأردن، حيث مُنع دخولها إلى غزة منذ آذار/ مارس 2025".

وشددت على أن "المساعدات المنقذة للحياة جاهزة للتحرّك. لا وقت لنضيعه. لم تتوقف فرق الأونروا قط عن تقديم الدعم الأساسي على الأرض. يجب السماح لنا بتقديم المزيد".

وفي نهاية عام 2024، حظرت إسرائيل عمل أونروا بالقدس المحتلة، وتمارس عليها ضغوطا وقيودا مشددة، مع ادعاء ارتباطها بحركة "حماس"، وهو ما نفته الوكالة والأمم المتحدة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

كما يخرق الجيش الإسرائيلي يوميا الاتفاق بشنه غارات على مناطق متفرقة في غزة، ما أدى إلى استشهاد 574 شخصا، وإصابة 1518، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي، بحسب وزارة الصحة، اليوم الخميس.

وخلّفت حرب إسرائيل في غزة، نحو 72 ألف شهيد، وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.