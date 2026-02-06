"أسطول الصمود" يعلن تحركًا إغاثيًا عالميًا غير مسبوق لكسر حصار غزة برًا وبحرًا

أعلن "أسطول الصمود" العالمي إطلاق تحرّك إغاثي دولي واسع لكسر الحصار عن قطاع غزة برًا وبحرًا، بمشاركة آلاف الناشطين من عشرات الدول، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

أعلن "أسطول الصمود" العالمي، عن إطلاق ما وصفه بـ"أكبر تحرك إغاثي إنساني في التاريخ" لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، برًا وبحرًا، وذلك في شهر آذار/ مارس المقبل، بمشاركة آلاف الناشطين من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وجاء الإعلان، أمس الخميس، في ظل عدم التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولا سيما ما يتعلق بإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية ومعدات رفع الأنقاض إلى القطاع.

وقال الأسطول في بيان نشره عبر منصة «إكس» إن المبادرة ستنطلق رسميًا في 29 آذار/ مارس 2026، وتشمل في آن واحد أسطولًا بحريًا وقافلة إنسانية برية، في تحرك منسق وسلمي يهدف إلى كسر الحصار وتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة.

وأوضح البيان أن التحرك يشارك فيه آلاف المتطوعين من أكثر من 100 دولة، من بينهم أكثر من ألف طبيب وممرض وعامل في المجال الصحي، إلى جانب معلمين ومهندسين وفرق لإعادة الإعمار ومحققين في جرائم الحرب والإبادة البيئية، في استجابة دولية لما وصفه بـ"الإبادة الجماعية والحصار والمجاعة وتدمير الحياة المدنية في قطاع غزة".

وأكد "أسطول الصمود" أن المبادرة الحالية لا تقتصر على الإبحار البحري كما في التحركات السابقة، بل تمثل "نهوضًا عالميًا شاملًا" يشارك فيه المجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء الحصار وإنقاذ المدنيين.

ويأتي هذا التحرك رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار مرحلته الثانية في كانون الثاني/ يناير الماضي، في وقت تتهم فيه جهات حقوقية إسرائيل بخرق الاتفاق بشكل يومي، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري في أيار/ مايو الماضي، وفرض قيودًا مشددة على إدخال المساعدات، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. ورغم إعادة تشغيل المعبر مؤخرًا، تحدث فلسطينيون عن استمرار القيود وسوء المعاملة.

وسبق لإسرائيل أن اعترضت سفنًا تابعة لأسطول الصمود في عرض البحر، واعتقلت ناشطين دوليين كانوا على متنها، من بينهم مئات تم توقيفهم خلال هجوم على سفن الأسطول في المياه الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويُذكر أن قطاع غزة يخضع لحصار إسرائيلي منذ 18 عامًا، في حين أدت الحرب الأخيرة إلى تدمير واسع للبنية التحتية، وترك نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.