غزة: قصف مدفعي شرقي خانيونس وتحذيرات أممية من تدهور أوضاع الأطفال

"الأوضاع الميدانية ما زالت تشهد توترًا واستهدافات متفرقة، وسط خروقات للاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار"

أفادت تقارير فلسطينية، صباح اليوم السبت، بأن المدفعية الإسرائيلية جددت استهداف المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار تصعيد الاحتلال وتكثيف غاراته على القطاع.

وأشارت تقارير، بأن الأوضاع الميدانية ما زالت تشهد توترًا واستهدافات متفرقة، وسط خروقات للاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة ما يتعلق بوقف العمليات العسكرية والانسحاب من بعض المناطق.

بث مباشر

وذكر فلسطينيون أن قصفًا مدفعيًا سُجّل في المناطق المحاذية للخط الفاصل داخل القطاع حتى ساعات صباح اليوم السبت، بعد استهدافات مماثلة وقعت مساء أمس، وسط حالة من القلق لدى السكان في المناطق القريبة من خطوط التماس.

وبحسب مصادر محلية، تتواصل المطالبات بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام باستحقاقات المرحلة التالية من الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بتوسيع نطاق الانسحاب، وتسهيل حركة المدنيين، وفتح المعابر بشكل أكثر انتظامًا.

وتزداد معاناة المرضى في انتظار المغادرة لتلقي العلاج، في ظل بطء الإجراءات المرتبطة بالسفر، إلى جانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الأمر الذي يزيد من الأعباء الإنسانية على السكان.

تغطية خاصّة ومتواصلة؛