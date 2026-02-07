ممارسات الاحتلال: اقتحامات واعتقالات متواصلة في الضفة الغربية

في ساعات فجر اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، حيث داهمت عمارة اللولو في شارع مؤتة وفتشت أحد المنازل فيها، دون أن يُبلغ عن تسجيل اعتقالات.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.

وأفادت تقارير محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز عطارة منذ ساعات الصباح الأولى، ما تسبب في عرقلة حركة الفلسطينيين.

يذكر أن تلك قوات الاحتلال تغلق بشكل يومي الحواجز العسكرية عند مداخل القرى والبلدات، خاصة في فترة الصباح الباكر، ما يعرقل حركة التنقل.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية 916، بينها 243 بوابة نُصبت، بعد 7 تشرين الأول عام 2023.

وشهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، منذ مساء أمس الجمعة وحتى فجر اليوم السبت، سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها عمليات تفتيش وانتشار عسكري واسع وحملة اعتقالات.

ففي ساعات فجر اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، حيث داهمت عمارة اللولو في شارع مؤتة وفتشت أحد المنازل فيها، دون أن يُبلغ عن تسجيل اعتقالات.

وقبل ذلك، خلال الليلة بين الجمعة والسبت، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت قوات من المشاة داخل المخيم، وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها.

أما مساء أمس الجمعة، فشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة عزون شرق قلقيلية، طالت 21 مواطناً، عقب اقتحام البلدة وإغلاق جميع مداخلها ومخارجها بشكل كامل.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في أحياء مختلفة، وداهمت عددا من المنازل وأجرت عمليات تفتيش واسعة تخللها تخريب لمحتويات المنازل واحتجاز واستجواب عدد من المواطنين ميدانيا.

وبحسب مصادر محلية، شملت الاعتقالات كلا من: حسان حواري، مصطفى حسان حواري، حازم سليم، متوكل رضوان، محمد خالد رضوان، وسام حسين، عماد شبيطة، شاهين عماد شبيطة، بلال غناوي، وديع بلال غناوي، أيهم بلال غناوي، وديع إسماعيل رضوان، عصام رشيد رضوان، تامر الدكش، محمد محمود غناوي، نضال حسين، سمير شبيطة، إضافة إلى أربعة شبان من مدينة قلقيلية كانوا متواجدين في البلدة، عُرف منهم آدم البغدادي.