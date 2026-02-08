الرئاسة الفلسطينية والأردن يدينان قرارات الاحتلال.. "تستهدف الوجود الفلسطيني وتفرض سيادة غير شرعية"

نددت الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية الأردنية بقرارات إسرائيلية تتعلق بتعميق ضمّ الضفة الغربية وفرض واقع جديد فيها، معتبرتين أنها مخالفة للقانون الدولي، وتهدد الحقوق الفلسطينية، وتقوّض فرص الاستقرار وحلّ الدولتين في المنطقة.

أدانت كلّ من الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القرارات التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية، والمتعلقة بتعميق محاولات ضمّ الضفة الغربية وفرض وقائع قانونية وإدارية جديدة فيها، محذّرتين من خطورتها على الحقوق الفلسطينية، وعلى فرص الاستقرار وحلّ الدولتين، ومؤكدتين رفضهما لهذه الإجراءات واعتبارها مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقّعة.

الرئاسة الفلسطينية: قرارات كابينت الاحتلال خطيرة ومرفوضة وتستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية والوطنية

أدانت الرئاسة الفلسطينية القرارات الخطيرة التي أقرّها الكابينت الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضمّ الضفة الغربية، معتبرةً أنّها تمثّل استمرارًا للحرب الشاملة التي تشنّها حكومة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، وتصعيدًا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذّرت الرئاسة من خطورة هذه القرارات التي تمثّل تنفيذًا عمليًا لمخططات الضمّ والتهجير، مؤكدةً أنّها مخالفة لكل الاتفاقيات الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.

كما حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرةً إلى أنّ المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوض وغير مقبول بتاتًا، مؤكدةً أنّ سلطات الاحتلال وحدها تتحمّل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكدت الرئاسة أنّ هذه القرارات غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية، ولن تعطي شرعية لأحد، ولن يترتّب عليها أي أثر قانوني، مشددةً على أنّ قوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضمّ وتهجير أبناء شعبنا تحت أي ذريعة كانت.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، وخاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخّل الفوري والتحرّك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدّد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في الختام، أنّ شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية سيواصلون نضالهم في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، وأن دولة فلسطين ستتجسّد حرّة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

الأردن يدين القرارات الإسرائيلية لفرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية الأردنية إن هذه القرارات تمثّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحلّ الدولتين، واعتداءً على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدةً أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.

وجدّد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

الكابينيت يصادق على قرار لتعميق مخطط ضم الضفة الغربية

صادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي خلال اجتماعه اليوم، الأحد، على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق A التي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.

وتهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

ويتعلق أحد هذه القرارات بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذين سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها.

وأشار "واينت" إلى أن القرارات التي سيصادق الكابينيت عليها تتناقض مع "اتفاق الخليل"، من العام 1997، وأن حكومة نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب موعدها الرسمي.

ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستوطنين شراء أراض بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عموما ومستوطنون خصوصا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراض بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.

وستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال والتي تخضع لمسؤولية سموتريتش. وسيؤدي هذا القرار، حسب "واينت"، إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل، وإلى إفراغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.

وستتحول البؤرة الاستيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وسيسري ذلك على "قبر راحيل" في بيت لحم الذي سيُفصل عن بلدية بيت لحم من خلال إقامة "مديرية سلطة محلية"، وبذلك "سيتم ضم هذه المنطقة إلى إسرائيل".