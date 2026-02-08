مستوطنون يهاجمون محطة آبار عين سامية ويوقفون ضخ المياه شمال شرق رام الله

توقّف ضخّ المياه من محطة آبار عين سامية شمال شرق رام الله، إثر هجوم نفّذه مستوطنون على الموقع، الليلة الماضية، أسفر عن الاعتداء على موظفين وتخريب مرافق المحطة.

وأفادت مصلحة مياه محافظة القدس، في بيان لها، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت محطة الآبار في منطقة عين سامية قرب بلدة كفر مالك، أثناء تواجد الطواقم الفنية في موقع عملها، واعتدت على الموظفين، ما اضطرهم إلى مغادرة المكان، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمعدات والبنية التحتية داخل المحطة.

مستوطنون يحدثون دمارا بعد الهجوم الليلة الماضية على المحطة الرئيسية لآبار المياه في عين سامية شرق رام الله https://t.co/ARiqKdW6h8 pic.twitter.com/zUeKln4gEc — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2026

وأكدت المصلحة أن هذا الاعتداء أدى إلى توقف كامل لضخ المياه، الأمر الذي يهدد بتفاقم أزمة المياه في البلدات والقرى المستفيدة من المحطة، محذّرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار مثل هذه الاعتداءات على مصادر المياه الحيوية.

وجددت مصلحة مياه محافظة القدس مطالبتها بتدخل عاجل وفوري لضمان حماية منشآت المياه وطواقمها، وإعادة تشغيل الآبار واستئناف ضخ المياه بأسرع وقت.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية ومصادر رزقها وبُناها التحتية، لا سيّما في المناطق المصنّفة (ج)، حيث تتكرر الاعتداءات على الأراضي الزراعية، وآبار المياه، والممتلكات العامة والخاصة، وسط غياب الحماية للسكان الفلسطينيين.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الهجمات غالبًا ما تتم تحت أنظار قوات الاحتلال، ما يفاقم معاناة الأهالي ويهدد أمنهم المائي والمعيشي، ويُسهم في خلق واقع من التضييق والضغط المستمر لدفع السكان إلى الرحيل عن أراضيهم.