تركيا: قرار قضائي بحبس شخصين يعملان لصالح الموساد

قررت محكمة تركية، الإثنين، حبس محمد بوداك دريا وويسل كريم أوغلو بتهمة التجسس لصالح جهاز الموساد، بعد أن ألقت الاستخبارات التركية القبض عليهما في إسطنبول.

وأفادت بأنه بعد استكمال الإجراءات القانونية بحق دريا وكريم أوغلو أمام قاضي الصلح الجزائي في قصر العدل بإسطنبول، قررت المحكمة حبسهما.

وأضاف أن المحكمة قررت حبسهما بتهمة "الحصول على معلومات سرية تتعلق بالدولة بقصد التجسس السياسي، أو العسكري".

والخميس، ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على محمد بوداك دريا وويسل كريم أوغلو المتورطين بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأفادت مصادر أمنية، بأن عملية القبض على الشخصين تمت في إسطنبول حيث كانا قيد متابعة من قبل الاستخبارات منذ فترة، وثبت أنهما كانا ينقلان معلومات إلى جهاز الموساد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، الجمعة الماضي.