خبيران: إسرائيل تنسف الاتفاقيّات والقوانين بالضفّة.. وتنفيذ مشاريع استيطان مبيّتة في القدس

أكّد خبيران أنّ القرارات الإسرائيليّة بحقّ الضفّة تنسف الاتّفاقيّات المُلزِمة، وتخرق القوانين الدوليّة بمساعدة أميركيّة. وحذّر مسؤول من مشاريع استيطانيّة متسارعة في القدس، ودعت بلديّة الخليل المجتمع الدوليّ للتدخّل وكبح جماح الاحتلال.

قال خبير سياسيّ وآخر قانونيّ، إنّ قرارات الحكومة الإسرائيليّة لتعزيز قبضتها على الضفّة الغربيّة المحتلّة تنسف الاتفاقيّات والقوانين، وتمثّل فرضًا للواقع بالقوّة ضمن حربها على الشعب الفلسطينيّ، ومحاولة تهجيره. وحذّر مسؤول فلسطينيّ من بدء الاحتلال تنفيذ مشاريع استيطانيّة في المدينة المقدّسة، كما حذّرت بلديّة الخليل من "التغيير الخطير" الذي تسبّبه القرارات الإسرائيليّة الجديدة في الضفّة الغربيّة.

وأشار الخبيران إلى أنّ ممارسات إسرائيل تنفّذ بدعم أميركيّ، لكن ليس بإمكانها فسخ اتفاقيّة أوسلو، أو القوانين الأردنيّة التي تطبّقها في الضفّة، وإن كانت لا تعيرهما أيّ اهتمام.

ورأى أحدهما أنّ المطلوب فلسطينيًّا هو إعادة تعريف العلاقات مع إسرائيل، وكيفيّة التعامل مع اتفاقيّة أوسلو، بالإضافة إلى تحرّك عربيّ ودوليّ.

قرارات الاحتلال الإسرائيليّ في الضفّة تخالف القانون الدوليّ

أكّد مسؤول وحدة القانون الدوليّ بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكوميّة الفلسطينيّة، حسن بريجية أنّ "قرارات الحكومة الإسرائيليّة مخالفة للقانون الدوليّ".

وأضاف "كما أنّ منح إسرائيل نفسها صلاحيّات على المواقع الأثريّة الفلسطينيّة مخالف لقواعد القانون الدوليّ، وهي تفعل ذلك بوصفها قوّة احتلال".

ورغم توقيع اتفاقيّة أوسلو بين منظّمة التحرير وإسرائيل، شدّد بريجية على أنّ الفلسطينيّين "شعب تحت الاحتلال، تنظّم اتفاقيّة روما واتفاقيّة جنيف الرابعة علاقتهم معه، أمّا أوسلو فنظّمت الوضع الداخليّ، واستفادت منها إسرائيل أكثر من الفلسطينيّين".

وتابع أنّ إسرائيل تريد فسخ اتفاقيّة أوسلو، "لكن نظرًا لصعوبة ذلك تتحرّك ميدانيًّا بالضمّ الزاحف، لدفع الناس نحو التهجير القسريّ، مستفيدة من الدعم الأميركيّ الشريك في الإبادة الجماعيّة والتهجير، إضافة إلى الضعف العربيّ، والتشرذم الفلسطينيّ، وهو ما مثّل فرصة ذهبيّة لتنفيذ المخطّطات".

وقال بريجية، إنّ "إسرائيل لا تستطيع فسخ معاهدة بين طرفين نتج عنها إقليم جديد، حتى في ظلّ إعلان الحرب".

وأضاف أنّ إسرائيل لا تستطيع أيضًا إلغاء القانون الأردنيّ، الذي كان مطبّقًا في الضفّة الغربيّة المحتلة، بما فيها القدس قبل احتلالها عام1967.

وأردف أنّ ما نُشر حتى اليوم، كان عبارة عن تصريحات لوزيرين في الحكومة، وليس إعلانًا رسميًّا.

ومضى قائلًا، إنّ "إعلانات كثيرة سبقت ذلك دون أن تكون قابلة للتنفيذ، كالضمّ، وتطبيق السيادة، وإن جرت محاولات على الأرض، وكلّ ما جرى هدفه قياس ردود الأفعال".

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثّف إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها بالضفّة الغربية والقدس المحتلتين، وتشمل تلك الاعتداءات: القتل، والاعتقال، والهدم، والتهجير، والتوسّع الاستيطانيّ.

ويحذّر الفلسطينيّون من أنّ هذه الاعتداءات تمهّد، على ما يبدو، لإعلان إسرائيل ضمّ الضفّة إليها رسميًّا، ما يعني نهاية إمكانيّة تنفيذ حلّ الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتّحدة.

الاحتلال يفرض واقعًا جديدًا في الضفّة بالقوّة

أما الخبير السياسيّ سليمان بشارات، فقال إنّ قرارات الحكومة الإسرائيليّة، بما في ذلك الحديث عن إلغاء القوانين الأردنيّة، تبعث برسالة مفادها بأنّ "من يمتلك القوّة على الأرض، يمتلك أدوات لفرض الواقع الجديد، وهو الذي يرسم القوانين".

وتساءل "القوانين الأردنيّة والفلسطينيّة موجودة، لكن هل إسرائيل تأخذها بعين الاعتبار؟ وهل تشكّل مانعًا ضدّ كلّ الإجراءات الإسرائيليّة؟".

وتابع أنّ كلّ أعمال السيطرة على الأرض والاستيطان، "مرتبطة بفرض الواقع بالقوّة، وليس بالمفهوم القانونيّ".

وأردف "إسرائيل تتصرّف أيضًا بمفهوم الوجود اليهوديّ على الأرض الفلسطينيّة، وتذهب إلى فرض واقع يمهّد لإقامة الدولة اليهوديّة، وهذا ما يعزّزه التيّار اليمينيّ المتطرّف في إسرائيل، بقبول وتفهّم الولايات المتّحدة، وأطراف أخرى".

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزّة، قتل الجيش الإسرائيليّ والمستوطنون بالضفّة الغربيّة والقدس المحتلتين، ما لا يقلّ عن 1112 فلسطينيًّا، وأصابوا نحو 11 ألفًا و500، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفًا، بحسب معطيات فلسطينيّة.

وبحسب بشارات فإنّ "ما تبقّى من أرض، وما تبقّى من وجود فلسطينيّ يشكّل معضلة أمام ذلك المشروع، لكن لا مقوّمات حقيقيّة لحمايته".

وعدّ "القوانين الأردنيّة والفلسطينيّة لا توفّر الحماية الحقيقيّة لمنع وضع اليد، ولمنع السرقة الإسرائيليّة".

وقال بشارات إنّ "إسرائيل تضرب عُرض الحائط بكلّ المفاهيم القانونيّة والسياسيّة، وما يجري هو تفكيك للبنية القانونيّة والسياسيّة لمفهوم الوجود الفلسطينيّ".

واستطرد "هذا الأمر هو إعادة تعريف للمفهوم الفلسطينيّ، والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيليّ، ونسف لكلّ الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة، والمبادئ، والقوانين، والمعاهدات الدوليّة في ما يتعلّق بتعريف الاحتلال الإسرائيليّ".

وزاد أنّ "إسرائيل كدولة احتلال باتت تقدّم نفسها على أنّها الوصيّة على الأرض الفلسطينيّة، وأنها مَن يمتلك هذه الأرض، ويخطّط ويرسم معالمها المستقبليّة، وهذه مرحلة بالغة الخطورة".

وبشأن ما يمكن أن تفعله السلطة الفلسطينيّة، قال بشارات إنّ "الأمر مرتبط بالإرادة السياسيّة، وضرورة اتّخاذ خطوة سياسيّة جادّة نحو إعادة صياغة مفهوم الوجود السياسيّ الفلسطينيّ، وطبيعة الاتفاقيّات مع الاحتلال الإسرائيليّ".

وأضاف أنّ المطلوب هو "موقف فلسطينيّ موازٍ، وتطبيق ما صدر من قرارات فلسطينيّة خلال السنوات الماضية بشأن ضرورة إعادة تعريف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيليّ، وكيفيّة التعامل مع اتفاقيّة أوسلو".

كذلك مطلوب أيضًا تحرّك إقليميّ عربيّ دوليّ "في مواجهة مشروع الاحتلال الإسرائيليّ، لأنّ إسرائيل تضرب بعُرض الحائط مفهوم الشرعيّة الدوليّة"، كما ختم بشارات.

الاحتلال الإسرائيليّ يسعى إلى تغيير ديمغرافيّة القدس عبر مشاريع استيطانيّة مبيّتة

قال المستشار الإعلاميّ لمحافظة القدس معروف الرفاعي، إنّ إسرائيل تسعى لفرض سيادتها الكاملة على مدينة القدس المحتلّة، وتغيير تركيبتها الديمغرافيّة من خلال تسريع مشاريع الاستيطان والبنى التحتيّة، محذّرًا من "خطّة متكاملة" لعزل المدينة، وتهجير الفلسطينيّين منها.

وحذّر الرفاعي من أنّ السلطات الإسرائيليّة شرعت، منذ مطلع عام 2025، بتنفيذ ما وصفه بـ"عام الحسم" في القدس، عبر تسريع المشاريع الاستيطانيّة.

وأكد أنّ إسرائيل بدأت، عقب حرب الإبادة الجماعيّة على غزّة، بتطبيق مشاريع استيطانيّة مبيّتة، على رأسها مخطّط "القدس 2050"، الذي يستهدف رفع عدد السكان الإسرائيليّين في القدس، بشطريها الشرقيّ والغربيّ، إلى خمسة ملايين نسمة، لتتراجع نسبة العرب في المدينة إلى أقلّ من 10 بالمئة.

يعدّ هذا المخطّط من أخطر مشاريع اليمين الإسرائيليّ، إذ بدأ الحديث عنه في الإعلام العبريّ عام 2017. يشمل المخطّط توسيع حدود بلديّة القدس، وإقامة مطار دوليّ قرب منطقة البقيعة التي لا تبعد إلّا عدّة كيلومترات عن المدينة، وربطها بشبكة قطارات، إلى جانب إقامة مناطق صناعيّة، وتجاريّة، وفنادق.

يقيم حاليًّا نحو 250 ألف مستوطن في القدس الشرقيّة، يرتكبون، إلى جانب الجيش والسلطات الإسرائيليّة، اعتداءات يوميّة على الفلسطينيّين هناك، اعتداءات تشمل الإخلاء القسريّ لمنازلهم؛ بهدف تهجيرهم، وإحلال المستوطنين مكانهم.

بلدية الخليل: قرارات إسرائيل "تغيير خطير" للوضع القائم بالضفّة

وصفت بلديّة الخليل قرارات إسرائيل بنقل صلاحيّات الترخيص، والبناء، والإدارة البلديّة إلى سلطاتها، وإقامة "كيان بلديّ استيطانيّ" منفصل داخل المدينة بأنّه "تغيير خطير" للوضع القائم.

وصرّحت البلديّة في بيان، بأنّ "هذه القرارات تشكّل اعتداء مباشرًا وغير شرعيّ على صلاحيّاتها القانونيّة والإداريّة، وانتهاكًا لأحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ، وقواعد الاحتلال الحربيّ، التي تحظر إحداث تغييرات بنيويّة ودائمة في الأراضي المحتلّة".

وحذّرت من أنّ "سحب الصلاحيّات التخطيطيّة والبلديّة، لا سيّما في محيط الحرم الإبراهيميّ الشريف، يمثّل تغييرًا خطيرًا وغير مشروع للوضع القائم؛ الدينيّ والإداريّ والأمنيّ، ويهدّد حريّة العبادة والنظام العامّ، ويمسّ حقوق السكّان الفلسطينيّين، ونسيج الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في مدينة الخليل".

وأكّدت أنّ "إقامة كيان بلديّ استيطانيّ مستقلّ داخل المدينة، هو ترتيب قائم على أساس عزل المواطنين الفلسطينيّين، والاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينيّة بمرجعيّة استيطانيّة، ويأتي في إطار سياسة فرض الواقع، والضمّ الفعليّ الذي يستهدف الوجود الفلسطينيّ في الخليل".

وشملت القرارات توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيليّة، لتشمل مناطق مصنّفة ضمن "أ" و"ب" وفق اتّفاقية أوسلو، بذريعة مخالفات تتعلّق بالبناء غير المرخّص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثريّة والبيئيّة، ما يتيح تنفيذ أعمال هدم ومصادرة بحقّ ممتلكات فلسطينيّة، في مناطق تتبع إداريًّا وأمنيًّا للسلطة الفلسطينيّة.

ونقل البيان عن محامي بلدية الخليل سامر شحادة، قوله إنّ القرارات "تعكس توغّلًا خطيرًا في منظومة الصلاحيّات المدنيّة والبلديّة".

ورأى أنّها "تهدف إلى نقل صلاحيّات سياديّة من الجهات الفلسطينيّة إلى سلطات الاحتلال، دون أيّ أساس قانونيّ أو صلاحيّة مخوّلة، وبالمخالفة الصريحة للقانون الدوليّ، والاتّفاقيّات الموقّعة والمُلزِمة".

وأوضح شحادة أنّ "هذه القرارات اتُّخذت دون اتّباع إجراءات إداريّة سليمة، ودون إجراء جلسات استماع، أو فحص جديّ لتداعياتها، ما يجعلها غير قانونيّة، وغير متناسبة، وغير معقولة، ويستوجب إبطالها".

ودعت بلدية الخليل المجتمع الدوليّ، ومجلس الأمن، والأمم المتّحدة، وكافّة الجهات الدوليّة المعنيّة إلى "التدخّل الفوريّ والعاجل؛ لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تستهدف بلديّة ومدينة الخليل، وتحمّل مسؤوليّاتها القانونيّة في حماية حقوق المواطنين الفلسطينيّين، ووقف هذا التوغّل غير المشروع".

ومن جهة الموقف الدوليّ، تعدّ الأمم المتّحدة، والمجتمع الدوليّ الضفّة الغربيّة بما فيها القدس الشرقيّة أراضيَ محتلّة، وتعدّ الاستيطان الإسرائيليّ فيها غير قانونيّ بموجب القانون الدولي، محذّرة من أنّ أي إجراءات أحاديّة تغيّر الوضع القائم، من شأنها تقويض فرص التوصّل إلى حلّ قائم على أساس الدولتين.

