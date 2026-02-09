دول عربيّة وإسلاميّة والاتّحاد الأوروبيّ يدينون قرارات إسرائيل لتعميق مخطّط ضمّ الضفّة

أعربت 8 دول عربيّة وإسلاميّة عن رفضها الإجراءات الإسرائيليّة الجديدة بشأن الضفّة الغربيّة، وحذّرت من عواقب أعمال الاحتلال على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبعها إدانة الاتّحاد الأوروبيّ لقرارات الـ"كابينت" الأخيرة.

أعربت 8 دول عربيّة وإسلاميّة، الإثنين، عن رفضها لإجراءات إسرائيليّة جديدة، تستهدف فرض "سيادة غير شرعيّة"، وترسيخ الاستيطان في الضفّة الغربيّة المحتلّة.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجيّة تركيا، والأردن، ومصر، والسعوديّة، وقطر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، بحسب بيان للخارجيّة الأردنيّة.

وأعلنت الدول المذكورة رفضها للسياسات الإسرائيليّة، بعدما أقرّ المجلس الوزاريّ الإسرائيلّي المصغّر للشؤون السياسيّة والأمنيّة (الكابينيت)، قرارات تستهدف تعميق مخطط ضم الضفّة الغربيّة المحتلّة، وتعزيز السيطرة الإسرائيليّة عليها.

وأدانت الدول الثماني "بأشدّ العبارات القرارات، والإجراءات الإسرائيليّة غير القانونيّة الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيليّة غير الشرعيّة، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانونيّ وإداريّ جديد في الضفّة الغربيّة المحتلّة".

وحذّرت من أنّ قرارات إسرائيل الجديدة، تسّرع من "محاولات ضمّها غير القانونيّ (للضفّة الغربيّة المحتلة)، وتهجير الشعب الفلسطينيّ".

وشدّدت على أنّه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينيّة المحتلّة"، وأنّ كلّ هذه الإجراءات "باطلة ولاغية"، وتفتقر لأيّ أثر قانونيّ.

وحذّرت من أنّ استمرار السياسات الإسرائيليّة التوسّعيّة، والإجراءات غير القانونيّة التي تنتهجها إسرائيل في الضفّة الغربيّة المحتلّة، سوف "تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة".

التشديد على الحقّ الفلسطينيّ بتقرير المصير

وأعرب وزراء الخارجيّة عن "رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونيّة، التي تنتهك القانون الدوليّ انتهاكًا صارخًا، وتقوّض حلّ الدولتين، والجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وجدّد وزراء خارجيّة الدول الثماني دعوتهم المجتمع الدوليّ إلى "تحمّل مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة، وإجبار اسرائيل على وقف تصعيدها الخطير في الضفّة الغربيّة المحتلّة، وتصريحات مسؤوليها التحريضيّة".

وشدّدوا على أنّ "تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ في تقرير المصير، وإقامة دولته هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

الاتّحاد الأوروبيّ يدين القرارات الإسرائيلية

دان الاتحاد الأوروبيّ أيضًا الإجراءات الجديدة، التي اتّخذتها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفّة الغربيّة المحتلة، وتمهيد الطريق أمام بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

وقال الناطق باسم الاتّحاد الأوروبيّ، أنور العنوني للصحافة، "يدين الاتّحاد الأوروبيّ القرارات الأخيرة، التي اتّخذها المجلس الوزاريّ الأمنيّ الإسرائيليّ (الكابينتي)، لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيليّة على الضفّة الغربيّة (المحتلة). هذه الخطوة تُعدّ خطوة أخرى في الاتّجاه الخطأ". مذكّرا بأن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف "وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، نؤكد مجددا أن الضم غير قانوني بموجب القانون الدولي". وشدّد على أن "أي إجراء ملموس يُتخذ في هذا الاتجاه يُعَدّ انتهاكا للقانون الدولي".