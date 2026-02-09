عباس والملك عبد الله يبحثان التحرك ضد قرارات إسرائيل لتعميق مخطط ضم الضفة

التقى عباس والملك عبد الله الثاني، وبحثا خطورة قرارات الكابينيت الرامية إلى تعميق مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة، والتحرك الفلسطيني والأردني المشترك والدولي والاتحاد الأوروبي وعقد اجتماعات عاجلة في مواجهة هذه القرارات.

بحث الرئيس الفلسطيني مع ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائهما اليوم، الإثنين، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين.

وشارك في اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار عباس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى الأردن عطا الله خيري. ومن الجانب الأردني نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية أيمن الصفدي ومدير المخابرات أحمد حسني.

ومن جانبه، جدد الملك عبد الله الثاني إدانته لإجراءات إسرائيل التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة، ورفضه لأي قرارات تنتهك الحقوق العادلة للفلسطينيين؛ بحسب ما أورد الديوان الملكي الأردني.

وأدان الجانبان بشدة قرارات كابينت الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضمّ في الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، مؤكدين أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وحذّر عباس من خطورة هذه القرارات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وخصوصا في ظل استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أهمية التحرك الفلسطيني - الأردني المشترك للتحذير من خطورة هذه القرارات، مشددا على الدور الأردني الكبير في حماية المقدسات وفق الوصاية الهاشمية.

وقال "إننا ندعو الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب إلى إعادة التأكيد على وقف التهجير والضم وهي التعهدات التي التزمت بها الإدارة الأميركية في أيلول/ سبتمبر الماضي خلال بحث خطة الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك".

وأضاف عباس "ندعو إلى عقد اجتماعات عاجلة لمجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن، وأهمية التحرك الدولي والاتحاد الأوروبي وجميع الشركاء ودول المجتمع الدولي، لمواجهة التهجير والضم والتغول الاحتلالي الإسرائيلي الذي يسعى إلى نسف جميع الاتفاقيات والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتخريب الجهود الدولية الساعية إلى تهدئة الأوضاع وتجنيب المنطقة المزيد من جولات التصعيد وعدم الاستقرار".

وجدد التأكيد على ضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدا وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وعدم المساس بأي جزء من مساحة قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتسليم حماس لسلاحها وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

كما جدد عباس تقديره لمواقف الأردن والملك عبد الله الثاني، الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها استقلال دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددين الشكر للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.