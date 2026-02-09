هدم واعتداءات استيطانية تتصاعد بالضفة تحت حماية الاحتلال

شملت عمليات الهدم بلدات شقبا ونعلين وصرة ومناطق شرق الخليل، فيما اقتحم مستوطنون بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ونفذوا اعتداءات أسفرت عن أضرار مادية وإصابات. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي 538 عملية هدم.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، منزلا في بلدة شقبا غرب رام الله، إلى جانب منشآت زراعية وتجارية وبركسات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، فيما واصلت مجموعات المستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شمال بلدة شقبا برفقة جرافة عسكرية وهدمت منزل عائلة أحمد عبد العزيز قدح، المكوّن من طابق واحد، كما هدمت بركسًا في منطقة البويرة شرق الخليل يعود لعائلة سلطان، وبركسًا آخر في قرية صرة غرب نابلس يعود لعائلة ماهر زهدي أبو ترابي.

وفي بلدة نعلين غرب رام الله، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية تعود لعائلة رائد سرور، كانت قد أُعيد بناؤها على أنقاض منزل هدمته القوات الإسرائيلية سابقا، وسط استمرار إصدار إخطارات بوقف البناء في البلدة.

بالتوازي، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استيطانية في منطقة العين الفوقا، ضمن تصعيد اعتداءاتهم التي طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدسات إسلامية ومسيحية في الضفة والقدس، حيث سجلت عشر اعتداءات على الأقل تسببت في إصابات وأضرار واسعة بالممتلكات والمزروعات.

ونفذ مستوطنون، سلسلة اعتداءات واسعة على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت رعي الأغنام في أراضي قرية يبرود شرق رام الله وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير مغارة للمواطن ثائر نعسان جنوب قرية المغير بحماية قوات الاحتلال التي منعت الأهالي من الاقتراب.

كما تمركز مستوطنون قرب أراض زراعية شرق المغير، واقتحموا أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، ما أثار حالة من التوتر.

وفي الأغوار الشمالية، مزق مستوطنون عشرات أكياس أعلاف المواشي، فيما منع آخرون تركيب خزان مياه شرق نابلس، وهاجموا خربة المراجم وحي الشكارة في بلدة دوما جنوب المحافظة وأغلقوا طرقا بالحجارة وحاولوا الاعتداء على الممتلكات.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي 538 عملية هدم طالت نحو 1400 منشأة، بينها منازل مأهولة ومصادر رزق ومنشآت زراعية، تركزت في محافظات الخليل والقدس ورام الله وطوباس ونابلس.