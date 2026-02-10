تصعيد اعتداءات المستوطنين بالضفة والقدس بحماية قوات الاحتلال

طالت الهجمات مناطق الأغوار والخليل والقدس ونابلس ورام الله وسلفيت وطوباس، وسط مواجهات مع الأهالي وتصعيد في اقتحامات القرى والمناطق الريفية، في إطار سياسة تضييق تهدف لدفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم.

صعد المستوطنون، الثلاثاء، اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، شملت هجمات على السكان وسرقة ممتلكات ورعي مواش في الأراضي الفلسطينية، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الأغوار الشمالية، أجبر مستوطنون رعاة الماشية على مغادرة المراعي في خربة سمرة، وطاردوا مواشيهم في محاولة لسرقتها، قبل أن يتدخل المواطنون والمتضامنون لإفشال الاعتداء.

وتشهد المنطقة تصعيدا ملحوظا في انتهاكات المستوطنين بهدف دفع السكان إلى الرحيل عن أراضيهم.

وفي محافظة الخليل، اعتدى مستوطنون على عائلة العدرة ورعاة الأغنام في مسافر يطا، فيما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، كما سرق مستوطنون مركبة لعائلة أيوب محمد أبو عبيد في منطقة خلة الحمص جنوب يطا.

وفي محيط القدس، هاجم مستوطنون أطراف بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وحاولوا سرقة أغنام وإحراق بركسات، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.

كما استولى مستوطنون على كهوف لعائلتي الحمامدة والعتيري شمال خربة التبان، واقتحموا مساكن في مناطق مسافر يطا وعبثوا بمحتوياتها.

وشهدت محافظة نابلس مواجهات عقب هجوم مستوطنين على أطراف بلدة قصرة، فيما اقتحم مستوطنون قرية أُوصرين وسرقوا مركبة لعائلة عاصف عديلي، وتعرضت خربة المراجم وبلدة عطارة بمحافظة رام الله والبيرة لمحاولات سرقة وتخريب للمنازل والممتلكات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين برفقة مستوطنين، بالتزامن مع تصريحات تحريضية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول تعزيز الاستيطان، في حين واصل المستوطنون اعتداءاتهم في قرى أم صفا وفرخة ووادي قانا وطوباس، عبر رعي المواشي في الأراضي الزراعية وسرقة ممتلكات الفلسطينيين، في سياق تصعيد واسع لانتهاكاتهم في الضفة الغربية.