حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة تطال العشرات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت العشرات من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون.

ورافق الاقتحامات مداهمات لمنازل الفلسطينيين، حيث عبثت القوات بمحتوياتها وتسببت بأضرار فيها، واحتجزت قاطنيها لساعات وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وأفاد نادي الأسير بأن أكثر من 26 فلسطينياً اعتقلوا خلال هذه الحملة في مناطق متفرقة من الضفة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال شارع عصيرة ومنازل عدة، واعتقلت الشاب عطا عنبتاوي، إضافة إلى الشاب نور مناصل مشعطي في قرية دير الحطب، ومنصور الحاج حمد في منطقة الجبل الشمالي. كما داهمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن واعتقلت الصحافي محمد رضوان أبو ثابت وآخرين.

وفي بلدة قصرة جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان بينهم أسرى محررون، من بينهم عبدالباسط حسن ومحمد ثائر حسن وعبدالله أبو يوسف وسيم عبدالله وأمين عبدالعظيم وادي ومحمد إبراهيم فايز وعبدالله الحج علي ومصعب عبدالله.

وفي قلقيلية، طالت الاعتقالات عدة فلسطينيين في بلدة عزون، منهم ناجي رضوان وسند حسين ومحمد طبيب وعبد الرحمن أيوب ومحمد عدوان وعلي رضوان ووليد سلامة، بعد اقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها.

وشهدت جنين اعتقال الشاب معتز علاونة بعد اقتحام منزله في حي السويطات، بينما داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب علي أبو يونس في بلدة بلعا شرق طولكرم واعتقلت ثلاثة شبان آخرين في بلدة الشيوخ شمال الخليل، وهم زهير الحساسنة وفيصل اسعيفان وعمار المشني.

ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسة الاقتحامات اليومية والاعتقالات الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين، وسط دعوات فلسطينية لتصعيد المقاومة والمواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه.