ممداني يطالب بالإفراج عن طالبة فلسطينية تحتجزها وكالة الهجرة الأميركية

لفت عمدة نيويورك إلى أنّ الفلسطينية، لقاء كردية، محتجزة لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية منذ عام، واصفًا استمرار احتجازها بأنّه ظلم غير مبرّر، وطالب بالإفراج عنها.

متظاهرون ضد حرب الإبادة يرفعون علم فلسطين في نيويورك (Getty Images)

طالب عمدة نيويورك، زهران ممداني، بالإفراج عن الطالبة الفلسطينية لقاء كردية، المحتجزة لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، واصفًا احتجازها بأنّه "ظلم وغير مبرر".

جاء ذلك في تدوينة لممداني، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس" الأميركية.

وأشار عمدة نيويورك، إلى أنّ كردية محتجزة لدى وكالة الهجرة والجمارك منذ قرابة عام، "لأنّها رفعت صوتها ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين".

وأفاد بأنّها نُقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، قبل أن يُعاد احتجازها مجددًا.

وقال ممداني إنّ هذا الوضع "ظلم وغير مبرر"، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن الطالبة الفلسطينية.

يذكر أنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، اعتقلت كردية في آذار/ مارس 2025، بدعوى إقامتها غير القانونية بعد تجاوزها مدة تأشيرتها.