مصابون أحدهم بالرصاص الحيّ باعتداء مستوطنين وجنود الاحتلال على تلفيت وقصرة بنابلس

أصيب فلسطينيون برصاص واعتداءات مستوطنين بحماية الجيش في تلفيت وقصرة جنوب نابلس، ما أسفر عن إصابة شاب ووقوع حالات اختناق، فيما بدأت سبع عائلات بالأغوار الشمالية تفكيك مساكنها والرحيل قسرا جراء تصاعد الهجمات وإحراق الخيام.

أصيب عدد من الأهالي، تعرّض أحدهم لإصابة بالرصاص الحيّ، باعتداء مستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي على بلدتَي تلفيت وقصرة، جنوب نابلس في الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المواطنين في تلفيت، واعتدوا عليهم، وأطلقوا الرصاص الحيّ صوبهم، ما أدى إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح ورضوض.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص الحيّ وقنابل الصوت والغاز السام صوب الأهالي ومنازلهم في تلفيت، ما أدى إلى إصابات بالاختناق.

واقتحم مستوطنون، كذلك، منطقة رأس العين في بلدة قصرة المجاورة لتلفيت، التي تشهد إقامة بؤرة استيطانية جديدة، وهاجموا الأهالي، بحماية قوات الاحتلال.

عائلات في تجمّع الميتة بالأغوار تفكك مساكنها وترحل قسرا

وفي سياق ذي صلة، بدأت سبع عائلات في تجمع الميتة بالأغوار الشمالية، اليوم الجمعة، بتفكيك مساكنها استعدادا للرحيل عنها، بسبب تزايد اعتداءات المستوطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن سبع عائلات شرعت اليوم، بتفكيك مساكنها توطئة للرحيل عنها، بعد تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين بحقهم في الفترة الأخيرة.

وأحرق مستوطنون، الليلة الماضية، خياما غير مأهولة بالسكان، لعائلات أجبرت على الرحيل من التجمع ذاته، للأسباب نفسها.

يُذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد اعتداءات يومية ومتصاعدة من المستوطنين، تشمل مهاجمة المساكن، والاعتداء على الأهالي وترهيبهم، بالإضافة إلى مهاجمة الرعاة ومنعهم من دخول المراعي والاعتداء عليهم وعلى مواشيهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1872 اعتداء خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، إذ نفذ جيش الاحتلال 1404 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 468 اعتداء، تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل بواقع 415 اعتداء، تلتها رام الله والبيرة بـ374 اعتداء، ثم نابلس بـ328 اعتداء، والقدس بـ201 اعتداء.

وذكرت الهيئة أن الاعتداءات اتخذت أشكالا متعددة، شملت العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء على الممتلكات، بالإضافة إلى هدم المنازل والمنشآت الزراعية.