الضفة الغربية: إصابة رجل برصاص الاحتلال واقتحامات واعتقالات في بيت لحم ونابلس

أُصيب مواطن، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت لحم، بالتزامن مع سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها في بيت لحم تعاملت مع إصابة مواطن (59 عامًا) بالرصاص الحي في القدم قرب جدار الفصل في منطقة دار صلاح شرق المدينة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وانتشرت في عدد من الحارات وشارع السوق، وأجبرت عددًا من العائلات على إخلاء منازلها، وسط سماع أصوات تفجيرات في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة بيت لحم، شملت مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، وبلدات تقوع وزعترة والعبيدية والشواورة ودار صلاح شرقًا، إضافة إلى بلدة الخضر وقرية مراح رباح جنوبًا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة شبان من بلدة مادما، بعد اقتحام البلدة ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها. وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: أحمد حازم نصار، وهادي مازن نصار، وأحمد رأفت نصار.