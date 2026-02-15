اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية تركزت في نابلس

طالت الاعتقالات بلدتي تقوع جنوب شرق بيت لحم، وحاجزا عسكريا شرق رام الله حيث اعتقلت فتاة من بلدة المزرعة الشرقية. وامتدت الاقتحامات إلى بلدات في سلفيت وجنين، ضمن عمليات شبه يومية تشمل دهم المنازل وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، تركز معظمها في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في نابلس، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام بلدة عصيرة الشمالية، عُرف منهم أحمد منصور ياسين وأسامة جواد سوالمة.

وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين بينهم قصي إحسان مليطات، خلال مداهمة منازلهم، كما اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب المدينة.

وطالت الاعتقالات محافظة بيت لحم، حيث اعتقل الشابين باسل وأحمد أبو مفرح خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتاة عند حاجز عسكري شرق رام الله أثناء مرورها من مدخل قرية يبرود، وأفادت المصادر بأنها من بلدة المزرعة الشرقية ولم تُعرف هويتها بعد.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وبلدة السيلة الحارثية غرب جنين، ضمن حملة اقتحامات شبه يومية تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين.