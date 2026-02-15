الاحتلال يهدم منزلا شرق قلقيلية ويخطر عشرات المنازل بالهدم في عناتا

في القدس المحتلة، أجبرت بلدية الاحتلال عددا من المقدسيين في سلوان وجبل المكبر وبيت حنينا على هدم منازلهم بأيديهم بذريعة البناء دون ترخيص، تحت تهديد الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم القسري.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما أخطرت سلطات الاحتلال نحو 20 منزلا بالهدم في منطقة وعر البيك ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جيوس شرق قلقيلية، وهدمت منزلا تبلغ مساحته 160 مترا مربعا يعود لعائلة عمار البدوي أبو شارب، ويقطنه 17 فردًا بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال والقوات المرافقة لها، صباح الأحد، أحياء بلدة سلوان، وتواجدت في معمل للبناء يعود للمقدسي محمد عودة، بعد أن هدمت جرافات البلدية المعمل وجرفت أرضه الأسبوع الماضي.

كما أُجبر المقدسي معتصم أبو تايه على تنفيذ هدم ذاتي لمنزله في سلوان، الذي تبلغ مساحته 80 مترا مربعا ويقطنه مع زوجته وثلاث بنات.

وفي بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس، اضطر المقدسي سمير عليان عرار إلى هدم منزله ذاتيًا بقرار من بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص.

ويقع المنزل على مساحة 80 مترا مربعا ويقطنه سبعة أفراد، وهو قائم منذ عام 2018.

وأوضح عرار أنه تقدم بطلبات تنظيم للبناء منذ عام 2014، ودفع مخالفات مالية تجاوزت 100 ألف شيكل، ولا يزال يسددها حتى عام 2027، قبل أن يُمهلته البلدية 21 يومًا لتنفيذ قرار الهدم.

كما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي رامي البكري على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمالي القدس. ويبلغ مساحة المنزل 35 مترا مربعا، وكان يقطنه مع زوجته حديثي الزواج، فيما سبق أن دفع مخالفات مالية ورسوم محامين وتكاليف إجراءات الترخيص، قبل أن يتلقى إخطارا بالهدم اضطره إلى تنفيذ القرار بنفسه لتفادي غرامات إضافية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الهدم المتواصلة التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، في ظل القيود المشددة على منح تصاريح البناء للفلسطينيين.