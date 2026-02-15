عضو كنيست يقتحم مدرسة في الضفة: مستوطنون يسرقون مركبة ويسيّجون 1500 دونمًا بالأغوار الشمالية

اقتحم عضو الكنيست، تسفي سوكوت، مدرسة ثانوية للبنات في اللبّن الشرقيّة برفقة مستوطنين مسلّحين، هدّدوا خلاله الهيئة التدريسيّة، وفي مسافر يطا سرق مستوطنون مركبة لفلسطيني، وفي الأغوار الشمالية سيّج مستوطنون 1500 دونمًا بعدما أجبروا 6 عائلات على الرحيل جرّاء الاعتداءات.

اقتحم عضو كنيست الاحتلال المتطرف، تسفي تسوكوت، برفقة عدد من المستوطنين المسلّحين، اليوم الأحد، مدرسة بنات اللبّن الشرقية الثانوية جنوب نابلس، خلال الدوام المدرسي، فيما سرق عدد من المستوطنين مركبة لمواطن فلسطيني، وسيّج مستوطنون آخرون 1500 دونمًا في الأغوار الشمالية بعد إجبار 6 عائلات فلسطينية على الرحيل جرّاء الاعتداءات المستمرة.

وأفاد مصدر محلي بأنّ المتطرف تسوكوت اقتحم باحة المدرسة برفقة مستوطنين مسلحين بشكل استفزازي، وقاموا بالتصوير داخل المدرسة، وهددوا الهيئة التدريسية. وأضاف أنّ جيش الاحتلال اقتحم القرية بعد خروج المستوطنين من المدرسة مباشرة.

وأدانت وزارة التربية والتعليم العالي اقتحام عصابات المستوطنين، بقيادة عضو كنيست الاحتلال اليميني المتطرف، تسفي سوكوت، مدرسة بنات اللبّن الشرقية الثانوية في مديرية جنوب نابلس خلال ساعات الدوام المدرسي.

وأكدت الوزارة إدانتها لهذه الاقتحامات المتكررة التي تستهدف البيئة التعليمية الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولي للضغط لوقف هذه الممارسات، التي تنتهك حقوق الطلبة والمعلمين في التعليم الآمن.

وشددت الوزارة على استمرارها في حماية المدارس والدفاع عن حقوق الطلبة والمعلمين، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لكل الطلبة.

وقال مدير عام التربية والتعليم، سامر الجمل، إنّ اقتحام المدارس وترويع الطالبات والكوادر التعليمية يشكل خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية وتضمن حق الطلبة في التعليم الآمن، مشددًا على أنّ المدارس يجب أن تبقى بعيدة عن أي ممارسات أو انتهاكات تعكر صفو العملية التعليمية.

وأشار إلى أنّ مثل هذه التصرفات لن تثني الأسرة التربوية عن مواصلة رسالتها الوطنية والإنسانية، داعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف الانتهاكات المتكررة بحق قطاع التعليم في محافظة نابلس.

وعبّر عن تضامنه الكامل مع إدارة المدرسة وطالباتها، مؤكدًا أنّ المديرية ستتابع مجريات الحادثة مع الجهات المختصة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا ويسرقون مركبة

وأطلق مستوطنون أبقارهم وإبلهم في أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما أقدم آخرون على سرقة مركبة، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال ناشطي سلام من توثيق هذه الانتهاكات.

وقال الناشط الإعلامي، أسامة مخامرة، إنّ مستوطنين أطلقوا مواشيهم في الأراضي الزراعية ومحيط منازل المواطنين، في منطقتي أشكارة وخربة المركز بمسافر يطا، ما تسبب في تخريب المزروعات والأشجار، وإلحاق أضرار بممتلكات الأهالي.

وأضاف أنّ مستوطنين سرقوا مركبة تعود للمواطن شداد الحمامدة، في منطقة حوارة بمسافر يطا.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال طردت اثنين من الناشطين الإسرائيليين من خربة الفخيت بمسافر يطا، ومنعتهم من توثيق الانتهاكات المتواصلة في المنطقة، التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وطالت مختلف التجمعات في مسافر يطا وجنوب الخليل.

وأوضح أنّ هذه الاعتداءات تجري بحماية قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها العسكري في محيط المستعمرات.

مستوطنون يسيّجون 1500 دونمًا في الأغوار الشمالية بعد اجبار 6 عائلات على الرحيل

وسيّج مستوطنون نحو 1500 دونمًا من الأراضي في منطقة خربة سمرة بالأغوار الشمالية، بحسب ما أفاد رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة.

وأوضح دراغمة أنّ الأراضي المستهدفة كانت مملوكة قانونيًّا بموجب الطابو، وكانت تقطنها سابقًا 6 أسر فلسطينية من عائلة "المساعيد"، أُجبرت على الرحيل قبل عام نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة.

وأشار مصدر محلي إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات تسييج المستوطنين لمئات آلاف الدونمات الزراعية والرعوية في الأغوار الشمالية خلال الأشهر الماضية، ما أثر بشكل مباشر على حياة المزارعين الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

ويشهد القطاع الزراعي في الأغوار الشمالية تصاعدًا في الاعتداءات الاستيطانية، ما يفاقم من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للسكان وأصحاب الأراضي.