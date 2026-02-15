متحف الآثار البريطاني يزيل اسم فلسطين من خرائط تاريخية

أزال المتحف اسم "فلسطين" من خرائط تاريخيّة للمنطقة، وزعمت إدارته أنّ قرار الإزالة جاء بعد استفتاء الزوار، ومخاوف أثارتها منظمة حقوقية بريطانية داعمة لإسرائيل.

أزال متحف الآثار البريطاني اسم "فلسطين" من بعض الخرائط واللوحات التعريفية في معروضاته الخاصة بالشرق الأوسط، استجابةً لطلب مجموعة "المحامون البريطانيون من أجل إسرائيل" المؤيدة لتل أبيب.

أفاد تقرير نشرته صحيفة "ذا تلغراف"، الأحد، بصدور قرار إزالة اسم "فلسطين" من متحف الآثار في لندن، الذي يضم مجموعة من القطع الأثرية من مناطق متفرقة من أنحاء العالم، استجابةً لشكاوى تلقتها إدارة المتحف.

وكانت بعض الخرائط واللوحات التعريفية المتعلقة بمصر القديمة والفينيقيين، تُظهر الساحل الشرقي للبحر المتوسط تحت تسمية "فلسطين"، وتصف بعض الشعوب بأنّها "ذات أصول فلسطينية".

وبناءً على الشكاوى، رأت إدارة المتحف أنّ كلمة "فلسطين" ليست "ذات دلالة مناسبة كمصطلح جغرافي تاريخي"، وقررت بالتالي حذفها.

وبحسب الصحيفة، جاءت خطوة الحذف استجابةً لاستطلاعات رأي الزوار، ومخاوف أثارتها مجموعة "المحامون البريطانيون من أجل إسرائيل" المؤيدة لتل أبيب، ومقرها بريطانيا.

وكانت المجموعة قد أرسلت رسالة إلى مدير المتحف، نيكولاس كولينان، أشارت فيها إلى أنّ استخدام اسم "فلسطين بأثر رجعي على كامل المنطقة لآلاف السنين يمحو التغيرات التاريخية، ويعطي انطباعًا غير صحيح بالاستمرارية".

كما أشارت الصحيفة إلى أنّه تم الاعتراض أيضًا على توصيف الهكسوس، الذين تعود أصولهم إلى دلتا النيل خلال الفترة ما بين 1700 و1500 قبل الميلاد، بأنّهم "ذوو أصول فلسطينية"، ليجري تعديل الوصف إلى "ذوو أصول كنعانية".