مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين ويعتدون على ممتلكاتهم بالضفة والأغوار

قال نضال أبو عرام، رئيس مجلس قروي مسافر يطا جنوب الخليل، إن سكان المنطقة يعانون من اعتداءات متكررة من المستوطنين، كان آخرها محاولة سرقة قطيع أغنام من قرية التبان بعد إنشاء بؤرة استيطانية في المنطقة.

شنت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، سلسلة هجمات على المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية والأغوار، في تصعيد متواصل يحدث يوميا.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا ناصر أبو عبيد خلال رعيه للمواشي في خربة التبان بمسافر يطا جنوب الخليل، وحاولوا سرقة قطيعه قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

كما أصيب آذن مدرسة المالح بالأغوار الشمالية إثر اعتداء مستوطنين وجنود الاحتلال عليه صباح اليوم.

وفي منطقة حوارة بمسافر يطا، حاول مستوطنون سرقة مركبة فلسطيني بعد اقتحام مساكن الأهالي، بينما قطع مستوطنون عددا من أشجار الزيتون في جبل قماص بين بلدتي بيتا وأوصرين جنوبي نابلس.

كما اقتحمت مجموعات المستوطنين واد الحج عيسى قرب بلدة عقربا جنوب نابلس واعتدت على شاب في المكان، في حين هاجم مستوطنون عددا من المزارعين في بلدة ديراستيا أثناء عملهم بأراضيهم في وادي قانا بين مدينتي سلفيت وقلقيلية.

اعتداءات المستوطنين تتواصل في مسافر يطا جنوب الخليل

وأضاف أن قرى مسافر يطا محرومة من المياه بعد قطعها من قبل المستوطنين، حيث يعيش نحو 200 عائلة بدون مياه، إضافة إلى السيطرة على آبار التجميع.

وأوضح أبو عرام أن قرار الاحتلال بوضع اليد على تلة ماعين القريبة من بلدة الكرمل يهدف إلى إقامة نقطة عسكرية لتوفير الحماية لعنف المستوطنين وفتح المجال للسيطرة على أراضي الفلسطينيين.

777 شجرة زيتون مدمرة خلال أسبوع وخسائر كبيرة للقطاع الزراعي

اقتلع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه خلال الأسبوع الماضي 777 شجرة زيتون في الضفة الغربية، إلى جانب اعتداءات أخرى أسفرت عن خسائر تجاوزت 760 ألف دولار للقطاع الزراعي الفلسطيني.

وتؤدي هذه الاعتداءات إلى تدهور الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، كما تؤثر على المواسم الزراعية القادمة نتيجة تدمير مصادر المياه والاعتداء على مزارع الفلسطينيين.