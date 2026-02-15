استهداف العائلة بسيارتها في طوباس: مقتل طفلة وفتى وإصابة والدهما برصاص أجهزة السلطة الفلسطينية

قُتلت طفلة تبلغ 3 أعوام وشقيقها الفتى بمطاردة في طوباس، فيما أصيب والدهما سامر سمارة في قدميه، وتم اعتقاله من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، بعد أن أُطلق النار على السيارة التي كانت تقل العائلة، مساء الأحد.

قُتلت طفلة في الثاثة من عمرها، كما قُتل شقيقها الفتى، فيما أُصيب والدهما برصاص أجهزة السلطة الفلسطينية، خلال إطلاق نار مباشرة على سيارة استقلّتها العائلة في طوباس في الضفة الغربية المحتلة، مساء الأحد، بحسب ما أفادت مصادر محلية، وأوردت تقارير صحافية.

ونقل موقع "ألترا فلسطين"، عن مصدر خاصّ لم يسمّه، أن "عناصر أمن السلطة، أطلقوا النار على مركبة كان يستقلها المطارد سامر سمارة مع زوجته وأولاده في طوباس، ما أدى إلى مقتل نجله علي، وإصابة طفلته (3 أعوام) في رأسها، حيث وصفت حالتها بأنها خطيرة"، ليتمّ الإعلان بعيد ذلك، عن "مقتل طفلة المطارد سامر سمارة (3 أعوام) بعد إصابتها برصاص أمن السلطة، وذلك بعد مقتل شقيقها علي".

الفتى القتيل برصاص أمن السلطة علي سمارة

وذكر الموقع أن "سامر سمارة أصيب بالرصاص في قدميه، وقام عناصر الأمن باعتقاله من دون معرفة مصيره بعد ذلك".

وقال محافظ طوباس، أحمد الأسعد، تعقيبًا على مقتل طفلَي سامر سمارة واعتقاله، إن "هناك حدث مؤسفا، ونحن شكلنا لجنة تحقيق من وزارة الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، وننتظر نتائج التحقيق".

وبحسب ما أورد "ألترا فلسطين، فقد "رفض المحافظ، الإجابة، أو إعطاء أي تفاصيل أخرى بشأن مصير الأب سامر سمارة، إن كان قد فارق الحياة نتيجة إصابته، أو اعتقل، ولماذا تم إطلاق النار على السيارة التي تقله وعائلته".

وأدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، "الجريمة الخطيرة"، التي قالت إنها تأتي ضمن "سياسة ممنهجة"، تستهدف المطاردين من قبل الاحتلال الإسرائيليّ.

كما احتجّ العشرات أمام المستشفى "التركي" في طوباس، عقب مقتل الطفلة والفتى، وإصابة والدهما سامر في قدميه، ثم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بإرسال السلطة، تعزيزات أمنية إلى طوباس في أعقاب مقتل طفلة ونجل المطارد سامر سمارة، وإصابته.

تفاصيل أوفى تباعا