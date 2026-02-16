إخطارات وعمليات هدم تطال 60 منزلا ومنشأة في الضفة والقدس

أخطرت قوات الاحتلال عشرات المنازل والمنشآت في الضفة الغربية والقدس بوقف البناء أو الهدم، شملت 20 منزلاً في منطقتي "المصابيح" و"الحلقوم" ببلدة تقوع، وأكثر من 40 منشأة في بلدة عناتا، بحجة عدم الترخيص، في استمرار لسياسة الهدم والإخطارات بحق الفلسطينيين.

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء في 60 منزلا ومنشأة تجارية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب المعلومات المتوفرة، شملت الإخطارات 20 منزلا في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما وزعت سلطات بلدية الاحتلال في القدس إخطارات بهدم أكثر من 40 منشأة في بلدة عناتا. وفي الوقت نفسه، هدمت جرافات الاحتلال غرفة زراعية في بلدة شقبا قضاء رام الله، أيضًا بدعوى عدم الترخيص.

وهدمت جرافات تابعة للاحتلال صباح اليوم الإثنين، غرفة زراعية في بلدة شقبا غرب رام الله، ضمن سلسلة عمليات هدم مستمرة طالت منازل ومنشآت القرية خلال الفترة الأخيرة.

واقتحمت القوات بلدة شقبا برفقة جرافة عسكرية، وهدمت غرفة زراعية في منطقة العطاري يملكها المواطن نزار شلش، بدعوى البناء غير المرخص.

وأوضح رئيس مجلس قروي شقبا، عدنان شلش، أن القرية تتعرض لعمليات هدم واسعة وإخطارات مستمرة، ما يثير قلق السكان الذين باتوا معرضين لهدم منازلهم ومنشآتهم.

وأضاف أن الاحتلال هدم 25 منزلا ومنشأة في 2025، و8 منازل منذ بداية 2026، مع إخطار 90 منزلا ومنشأة بالهدم، معظمها مأهولة، في ظل تصنيف معظم أراضي القرية ضمن المنطقة "ج".

وأشار شلش إلى أن جميع الوسائل القانونية والمتابعات الحقوقية لم تنجح بوقف عمليات الهدم، بل نجحت فقط في تأجيل بعضها، مشيرا إلى هدم منزل مكون من ثلاثة طوابق بتكلفة تصل إلى 4 ملايين شيقل رغم تقديم أصحاب المنزل دعوى قضائية قبل ثلاثة أيام فقط من تنفيذ القرار.

أفاد مدير مجلس بلدي تقوع، تيسير أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المصابيح" شرق البلدة وسلمت إخطارات بوقف البناء في 20 منزلا تعود لمواطنين من عائلات: أبو مفرح، وعروج، وحميد، وجبريل، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد سلمت قبل أيام أكثر من 20 منزلا إخطارات بوقف البناء في منطقة "الحلقوم" جنوب غرب البلدة.

وفي القدس، أفادت محافظة المدينة في بيان مقتضب بأن سلطات الاحتلال أخطرت اليوم أكثر من 40 منشأة بالهدم في بلدة عناتا شمال شرق القدس، بحجة عدم الترخيص، على الرغم من كونها ضمن حدود بلدية عناتا الفلسطينية وليست ضمن حدود بلدية الاحتلال.

وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي 538 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 1400 منشأة، شملت 304 منازل مسكونة و74 منزلا غير مسكون، إلى جانب 270 مصدر رزق و490 منشأة زراعية.

وتركزت عمليات الهدم هذه بشكل أساسي في محافظات الخليل، والقدس، ورام الله، وطوباس، ونابلس.