اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والاحتلال يحاصر سلفيت

طالت الاعتقالات مناطق رام الله ونابلس وسلفيت، فيما أعلنت المحافظة تعطيل الدوائر الرسمية حفاظا على سلامة المواطنين، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان وممتلكاتهم.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى اقتحام منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها واحتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية لساعات.

وفي محافظة سلفيت، نفذت قوات الاحتلال اقتحاما واسعا للمدينة وحاصرتها، وحولت خمسة منازل إلى ثكنات ومراكز للتحقيق الميداني بعد إخلاء سكانها، مع تسجيل اعتداءات بالضرب على بعض المعتقلين.

كما حلقت طائرات الاحتلال المروحية على ارتفاع منخفض ونفذت إنزالات جوية بالتزامن مع انتشار قوات راجلة في المنطقة.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الباسط معطان من قرية برقا شرقًا، والمواطن ناجح عاصي من حي البالوع بالبيرة، إضافة إلى الشيخ محمد صالح من مخيم الجلزون شمالا.

وفي نابلس، اقتحمت بلدة تل واعتقلت يوسف إبراهيم زيدان، كما اعتقلت الشاب أدهم طه حمايل من بلدة بيتا جنوب المدينة.

وأعلن محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة تعطيل العمل في الدوائر الرسمية بالمحافظة اليوم الثلاثاء، حرصا على سلامة الموظفين والمواطنين.

يواصل جيش الاحتلال تنفيذ اقتحامات يومية لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، في إطار تصعيد ممنهج للانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وخلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 شباط/فبراير 2026، ارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون 1197 انتهاكا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ارتفاع لافت بوتيرة الاعتداءات.

وشملت هذه الانتهاكات الممتلكات الخاصة والعامة، حيث سجلت 40 عملية هدم وتدمير لمنازل وممتلكات، إضافة إلى 20 حالة اعتداء ومصادرة لممتلكات الفلسطينيين.