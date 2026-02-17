الأزمة المالية للسلطة والاقتحامات الإسرائيلية تهددان مستقبل التعليم في الضفة الغربية

أعرب مدرّسون فلسطينيون وأهالٍ ومنظمة "أونروا" عن قلقهم إزاء الوضع التعليمي في الضفة الغربية، إذ يؤدي عجز موازنة السلطة الفلسطينية، واقتحامات الجيش والمستوطنين المتكررة، إلى تهديد مستقبل 630 ألف طالب فلسطيني.

في وقت يُفترض أن يكون التوأمان أحمد ومحمد الحاج في المدرسة، بقيا في منزلهما في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، على غرار آخرين من ضحايا الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.

ينتمي هذان التوأمان، اللذان يبلغان عشر سنوات، إلى جيل من الطلبة الفلسطينيين تأثر بتقليص أيام الدوام المدرسي في الضفة الغربية المحتلة، من خمسة أيام إلى ثلاثة.

وينعكس تفاقم عجز موازنة السلطة الفلسطينية في رام الله على مختلف نواحي الحياة في الضفة الغربية.

وتتجلى آثار الأزمة المالية في المدارس، وخصوصا مع عدم تقاضي المعلمين رواتبهم كاملة، ومع تقليص أيام الدراسة وسط حالة من عدم اليقين، ما يزيد القلق على مستقبل 630 ألف تلميذ فلسطيني.

ويقول والد التوأمين، إبراهيم الحاج، إنّه "من دون تعليم مناسب، لا جامعة، وهذا يعني أن مستقبلهم قد يضيع".

ويعود جزء من العجز في الميزانية، إلى قرار إسرائيل حجب عائدات الرسوم الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهو إجراء تستخدمه إسرائيل منذ زمن طويل كورقة ضغط، لا سيّما بعد اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما تضرر اقتصاد الضفة الغربية بشدة نتيجة وقف تصاريح العمل للفلسطينيين الراغبين في العمل داخل إسرائيل، إضافة إلى انتشار الحواجز العسكرية، وغيرها من القيود على الحركة.

"لا أساس تعليميا سليما"

تقول مديرة المدرسة التي يرتادها التوأمان في نابلس، عائشة خطيب، إنّ "الفرص التعليمية التي أُتيحت لنا كانت أفضل بكثير مما يحظى به جيل اليوم".

وتضيف أن "الرواتب مُخفضة، وأيام العمل مُقلَّصة، والطلاب لا يتلقّون تعليما كافيا".

وتشير الخطيب إلى أن العديد من المعلمين تركوا المهنة واتجهوا إلى أعمال أخرى، فيما بدأ بعض الطلاب بالعمل لمساعدة أسرهم، خلال فترات الإغلاق الطويلة للمدارس.

ولا يخفي إبراهيم الحاج قلقه إزاء هذه الحال، ولا سيّما أنه يضطر مع زوجته إلى ترك الولدين أمام التلفزيون أو على شاشة الهاتف، عندما تُلغى أيام التدريس.

ورغم ذلك، يحصل ابناه على دروس خصوصية، لكنها مكلفة لهذا الأب الذي يعمل في الزراعة.

وتقول المدرّسة تمارة أشتية، إنّ ابنتها التي تبلغ 16 عامًا تراجعت ست درجات عن العام الماضي، بسبب تقليص ساعات الدراسة.

وأما التلاميذ الأصغر سنا، فإن عواقب الأزمة ستكون عليهم أشدّ.

وتضيف أشتية، "في المرحلة الأساسية لا أساس تعليميا سليما... ليس ثمة ترسيخ قوي في مهارات القراءة أو الكتابة".

وتشير إلى أن الحضور غير المنتظم أدى إلى تراجع التركيز والانضباط، إضافة إلى "تدنٍّ في العلامات، وتوتر، وكسل وضغط نفسي".

"طوارئ نظامية شاملة"

وفي المدارس التي تديرها الأمم المتحدة، حيث يتلقى نحو 48 ألف طالب تعليمهم في مخيمات اللاجئين في أنحاء الضفة الغربية، تبدو الصورة قاتمة أيضا.

ويقول الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، جوناثان فاولر، إن المنطقة انتقلت من "أزمة فقر تعليمي" إلى "حالة طوارئ نظامية شاملة".

وتُعد مدارس "أونروا" عموما ذات مستوى تعليمي جيد.

وفي الوقت ذاته، يشير فاولر إلى تراجع حاد مستوى الطلبة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في السنوات الأخيرة.

ولا يعزو هذا التراجع الى أزمة الميزانية فحسب، بل أيضا إلى الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، والآثار المستمرة لجائحة كوفيد 19.

ويضيف "المزج بين التعليم الحضوريّ والتعليم من بعد، والصدمات النفسية، وأكثر من ألفي حادثة موثقة من التدخلات العسكرية أو من قبل المستوطنين خلال 2024-2025، كل ذلك أدى إلى خسارة فرص التعليم لدى آلاف الطلبة الفلسطينيين اللاجئين".

وتنظر "أونروا" بدورها في تقليص أيام التعليم الأسبوعية، خصوصا في ظل مواجهتها عجزا في التمويل، بعد أن قطعت دول مانحة رئيسية، من بينها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، مساهماتها للوكالة.

وتعتبر الوكالة المزود الرئيس لخدمات الصحة والتعليم في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وفي شمال الضفة، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين إلى نزوح نحو 35 ألف شخص في العام 2025، خسر بعض التلاميذ ما يصل إلى 45% من أيام الدراسة، بحسب فاولر.

وفي أماكن أخرى، تواجه مدارس أوامر هدم أو إغلاق كامل أصدرتها السلطات الإسرائيلية، بينها 6 مدارس تابعة "لأونروا" في القدس الشرقية المحتلة.

ويحذر المعلمون من الآثار التراكمية لجميع هذه الأزمات.

وتعلق أشتية، "من المفترض أن نتطلع إلى مستقبل مشرق وناجح. لكن ما نراه هو أن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم".