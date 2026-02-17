الأمم المتحدة تحذّر: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة يؤدي إلى زعزعة الاستقرار

أدان غوتيريش قرار إسرائيل تسجيل أراضٍ بالمنطقة "ج" كـ"أملاك دولة"، محّذرا من مصادرة ممتلكات فلسطينية وتوسيع السيطرة الاستيطانية. وأكد عدم شرعية الوجود والاستيطان، داعيا لإلغاء القرار وحماية حل الدولتين من الانهيار.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه "أملاك دولة".

وأعلنت تل أبيب، الأحد، بدء تسجيل أراضٍ بالضفة كـ"أملاك دولة"، أي أن كل أرضٍ بالمنطقة "ج" لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته، لها ستسجلها إسرائيل باسمها.

جاء ذلك بحسب تصريحات الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الإثنين، في مؤتمر صحافي.

وقال دوجاريك: "يمكنني القول إن الأمين العام (غوتيريش) يدين قرار الحكومة الإسرائيلية في 15 شباط/ فبراير، إعادة بدء إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة".

وحذّر دوجاريك من أن إعادة إطلاق عمليات تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، قد تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم، كما تحمل خطر توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي في المنطقة.

وشدّد المسؤول الأممي على أنّ القرار واستمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه، غير قانوني ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

ودعا دوجاريك الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء هذا القرار.

كما نقل دوجاريك تحذير غوتيريش من أن "المسار الحالي على الأرض" يقوض آمال حل الدولتين، مؤكدًا أن الأمين العام يرى أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والنظام المرتبط بها، "لا تتمتع بأي شرعية قانونية".

والأحد، صادقت حكومة إسرائيل على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة كـ"أملاك دولة" وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967، بهدف الضم التدريجي لـ15 بالمئة من مساحة المنطقة "ج" بحلول العام 2030، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي "أ" وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

أما المنطقة "ج" فتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.

وتمهّد هذه الإجراءات لضم الضفة الغربية، بما يقوّض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.