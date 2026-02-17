الاحتلال يهدم منازل ويشرد 3 عائلات ويستهدف منشآت زراعية بالضفة والقدس

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد هدمت إسرائيل 1400 منشأة فلسطينية وأصدرت 991 إخطار هدم آخر خلال عام 2025، في إطار استمرار سياسات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، منزلا مأهولا بالسكان في بلدة قراوة بني حسان غربي مدينة سلفيت، بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد ثلاث عائلات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما هدمت قوات الاحتلال منشآت زراعية شرقي القدس، وجرافاتها هدمت منزل الشهيد رأفت دواسة في بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين شمالي الضفة الغربية.

وأجرت قوات الاحتلال عمليات هدم لمنزل في منطقة الطور بمدينة نابلس. وأظهرت الصور المنتشرة تدخل الجرافات الإسرائيلية لتدمير المنزل، في استمرار لسياسة الهدم المستمرة التي تستهدف المنازل الفلسطينية وتفرض قيودا على البناء في المدينة ومحيطها.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في قراوة بني حسان بعدد من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بهدم منزل عائلة أنس مرعي المكون من طابقين، رغم وجود قرار قضائي بتجميد الهدم حتى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم منزلين للشقيقين إبراهيم وعبد الرحمن مرعي، حيث تم تجميد الهدم بعد صدور أمر قضائي مستعجل.

وأوضح رئيس بلدية قراوة بني حسان، فرحات مرعي، أن البلدة تعد من أكثر مناطق الضفة استهدافاً بإخطارات الهدم، حيث يبلغ عدد الإخطارات الكلي نحو 270 إخطارا، بعضها يعود لعام 2000.

وأشار إلى أن محاولات البلدية لتوسيع المخطط الهيكلي منذ سبع سنوات تهدف لتوفير حماية قانونية للمنازل خارج المخطط، إلا أن الاحتلال يماطل بشكل مستمر للسيطرة على الأرض ومنع التوسع العمراني الفلسطيني.

وأضاف أن الحصول على تراخيص البناء في مناطق "ج" شبه مستحيل، ما يضطر أصحاب الأراضي للبناء بدون ترخيص لتلبية احتياجاتهم السكنية.

الاحتلال يهدم منزل الشهيد رأفت دواسة في السيلة الحارثية

هدمت جرافات الاحتلال، صباح الثلاثاء، منزل الشهيد رأفت دواسة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، المكون من ثلاث طوابق، بعد إخلاء العائلات المجاورة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي تجاه طلبة المدارس، بالتزامن مع اقتحام بلدة اليامون مدعومة بمدرعات الإيتان، وأغلقت المداخل المؤدية إلى السيلة الحارثية من جهة اليامون.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت عائلة الشهيد دواسة في أكتوبر الماضي بنيتها هدم المنزل.

يذكر أن رأفت دواسة استشهد في 18 آب/أغسطس 2024 إثر قصف مركبة كان يستقلها مع الشهيد أحمد أبو عرة بالقرب من دوار البطيخة وسط مدينة جنين.

الاحتلال يهدم منشآت زراعية في عرب الجهالين شرقي القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عددا من المنشآت الزراعية في بلدة عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن جرافات الاحتلال نفذت عمليات الهدم، مستهدفة الممتلكات الزراعية للمواطنين في المنطقة، في استمرار للسياسات الإسرائيلية التي تهدد سبل العيش للفلسطينيين شرقي المدينة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد هدمت إسرائيل 1400 منشأة فلسطينية وأصدرت 991 إخطار هدم آخر خلال عام 2025، في إطار استمرار سياسات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية.