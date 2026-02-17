القدس: إسرائيل تغلق جمعية "برج اللقلق" بقرار تعسّفي من بن غفير

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جمعية "برج اللقلق" بالبلدة القديمة في القدس لمدة ستة أشهر، بزعم تمويلها من السلطة الفلسطينية، فيما ينفي القائمون على الجمعية ذلك، ويعتزمون الطعن قانونيًا للحفاظ على أنشطتها المجتمعية للأطفال والشباب بالمدينة المحتلة.

وقال مدير الجمعية، منتصر ادكيدك، إن قوات من الشرطة اقتحمت مقر الجمعية، وسلمت القائمين عليها قرارا بإغلاقها لمدة 6 أشهر.

وأضاف: "زعم القرار أن الجمعية تعمل بتمويل من السلطة الفلسطينية، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق ولا أساس له".

وتابع: "سنعترض على هذا القرار من قبل طاقم من المحامين"، بحسب ما قال في تصريحات صحافية.

ويشير نص القرار الموقّع من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير إلى أنه جاء بعد إعلامه بأن "نشاطا للسلطة الفلسطينية أو نيابة عنها، أو تحت رعايتها، يجري في برج اللقلق من دون تصريح مكتوب".

وقالت جمعية برج اللقلق المجتمعيّ في بيان: "تفاجأنا، صباح اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا باقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر جمعية برج اللقلق في باب حطة في القدس، وقيامها بإغلاق مقر الجمعية بالقوة وطرد الموظفين من مكاتبهم بموجب قرار تعسفي من وزير الأمن القومي، بإغلاق مكاتب الجمعية ومرافقها، بالاستناد لقانون التطبيق الذي يمنع أي نشاط سيادي للسلطة الوطنية في القدس".



وأضافت في بيانها أن "إدارة جمعية برج اللقلق المجتمعي تؤكد بأنها ترفض هذا القرار المجحف التعسفي الذي لا يستند لأي أساس قانوني، وأنّها جمعية اجتماعية مسجلة في مدينة القدس حسب القانون والأصول، وهي تمارس نشاطها بشكل قانوني في جميع الفعاليات التعليمية والثقافية والرياضية بما يخدم أبناء وبنات وأطفال مدينة القدس، وأنّ الجمعية تقدم خدماتها لآلاف المقدسيين والمقدسيات من أطفال ونساء وشباب، وأنّ إدارة الجمعية ستقوم بالاعتراض على هذا القرار بكافة الوسائل القانونية المتاحة من أجل إعادة فتح مقرات الجمعية وتقديم خدماتها لأطفال القدس وأهلها".

و"برج اللقلق" هو معلم تاريخي في القدس، يعود تاريخه إلى العهد الأيوبي والعثماني، ويعتبر مركزًا مجتمعيًا مهمًا في البلدة القديمة.

تُشكّل جمعية "برج اللقلق"، متنفسا لآلاف الأطفال والشباب في المنطقة، إذ تنتعش مرافقها البالغة مساحتها 9.5 دونمات والملاصقة للسور التاريخي للبلدة القديمة، بالكثير من النشاطات الرياضية والفكرية والاجتماعية على مدار ساعات النهار.

ويمكن من خلال مقر الجمعية، مشاهدة المسجد الأقصى بوضوح.

وتأسست جمعية "برج اللقلق"، في 1991، بهدف الحفاظ على أرض برج اللقلق من الاستيطان، بحسب ادكيدك.

ويؤكّد الأهالي أن أرض برج اللقلق، هي الوحيدة في القدس الشرقية التي أقيمت عليها يوما، جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وكان ذلك في عام 1998، حيث وصل أعضاء المجلس التشريعي الأول برئاسة أحمد قريع، ولكنهم تعرضوا لاعتداء كبير من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ومنذ تأسيسها، تقدم الجمعية خدمات للأطفال والشباب بالبلدة القديمة، لكنها توسعت منذ ذلك الحين، لتصبح من كبرى الجمعيات في القدس.

وقال ادكيدك في تصريحات صحافية بوقت سابق، إن "برج اللقلق هو عبارة عن مركز مجتمعي بالكامل، ونحافظ على الأرض لخدمة الأطفال والشباب والنساء المقدسيين".

وأضاف: "لدينا ملعب كرة قدم رئيسي هو القلب النابض للجمعية، وملعب كرة سلة تجري فيه تدريبات للفتيات، وخيمة البرج التي تنظم فيه الأنشطة الرياضية المختلفة مثل الجودو والتايكواندو".

وأضاف ادكيدك أن ما بين 300 إلى 500 شخص يزورون الجمعية بشكل يومي، للمشاركة في برامج مختلفة.

وعلى مدار السنوات الماضية أغلقت إسرائيل عشرات المؤسسات الفلسطينية بالقدس.

ويأتي إغلاق "برج اللقلق" بعد يومين من تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.