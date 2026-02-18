نقابيان فلسطينيان يحذران من تسويق تمور إسرائيلية على أنها فلسطينية

دعا ممثلو قطاع التمور الفلسطيني إلى التدقيق في شهادات المنشأ عند شراء التمور، محذرين من تسويق منتجات مستوطنات إسرائيلية على أنّها فلسطينية، خاصة مع ارتفاع الطلب في رمضان، وأوضحوا أنّ التحقق يتم عبر شهادات رسمية وباركود يبدأ بـ625 للمنتج الفلسطيني

دعا نقابيان فلسطينيان إلى التدقيق في شهادات المنشأ و"باركود" المنتج، وبقية الوثائق الرسمية المصاحبة للشحنات عند شراء التمور، محذرين من تسويق تمور من إنتاج مستوطنات إسرائيلية على أنّها منتجات فلسطينية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ممثل اتحاد مصدري التمور، محمد صوافطة، إنّ التمور المنتجة في منطقة حوض البحر الميت، "قد يصعب التمييز بينها شكليًّا بسبب تشابه الظروف المناخية".

وشدد على ضرورة أن "يكون المنتج مُعرّفًا بوضوح كمنتج فلسطيني، وتكون الشركات المزوِّدة والمصدِّرة شركات فلسطينية معروفة".

ولفت إلى تعاون بين الأجهزة الأمنية، ووزارة الزراعة والشركات الفلسطينية. وأضاف أنّ هذا التعاون "أدى إلى تضييق الخناق على ظاهرة تسويق التمور الإسرائيلية تحت مسميات مضللة، وتراجع الكميات المتداولة من مصادر غير واضحة، وهذه الظاهرة كانت أكثر انتشارًا في السابق".

وأفاد بتطور الإنتاج الفلسطيني من حيث الكمية والنوعية، ووجود زيادة في الكميات وتحسن في الجودة؛ "ما أسهم في استقرار السوق، ولم يعد هناك مبرر لجلب منتج إسرائيلي بحجة أنّه أجود".

وأوضح أنّ المنتجات الفلسطينية المخصصة للتصدير، "تكون مختومة وتحمل بيانات الشركات المصدِّرة والمستورِدة، إضافة إلى استكمال جميع الإجراءات الفنية التي تؤكد منشأها الفلسطيني".

وزاد بأنّ التحقق من المنشأ يتم عبر شهادة صحية تصدر عن دائرة الصحة في وزارة الزراعة الفلسطينية، وشهادة "يور 1" (EUR.1) الصادرة عن الجمارك التابعة لوزارة المالية، وشهادة منشأ فلسطينية تصدر عن الغرفة التجارية.

فروق كثيرة

وقال رئيس مجلس النخيل والتمر الفلسطيني، إبراهيم دعيق، إنّ التحقق من المصدر يعتمد على الوثائق الرسمية، ونظام التتبع المعتمد من وزارة الزراعة والغرفة التجارية.

وأضاف دعيق أنّ التمييز البصري ليس سهلًا على المستهلك العادي، خاصة خارج فلسطين.

وأفاد بأنّ التمور الفلسطينية، "تخضع إلى جرد الكميات في كل مزرعة... وإصدار شهادات منشأ وصحية قبل التصدير".

وزاد بأنّ "أشجار النخيل الفلسطينية تُروى من ينابيع ومياه آبار نظيفة، في حين يُروى نخيل المستوطنات بمياه الصرف الصحي المعاد تكريرها، ما يؤثر على الجودة والنكهة".

وأشار دعيق إلى "فروقات في اللون والحجم والطعم"، وبيَّن أنّ التمر الفلسطيني يميل إلى اللون العسلي الطبيعي، وحباته متوسطة الحجم، أما تمور المستوطنات فهي داكنة اللون وكبيرة الحجم، مع اختلاف في نسبة السكر، ومكونات المواد الغذائية نتيجة الري بالمياه العادمة.

وأضاف أنّ المنتجات الفلسطينية تحمل "باركود" رسميًّا، إذ يُصدَّر المنتج الفلسطيني عبر "باركود" أردني يحمل الرقم 625، ويجري العمل على إنشاء باركود خاص بالمنتج الفلسطيني.

في حين تُسوَّق المنتجات الإسرائيلية عبر "باركود" يبدأ بـ 729 وأحيانا 871، بحسب دعيق.

و"باردكود" (Barcode) هو رمز تعريفي يحمل هوية المنتج، فبمجرد مسحه تظهر بياناته، وبينها اسم المنتج والشركة المصنعة وبلد المنشأ.

ولفت دعيق إلى أنّ المنتج الفلسطيني يُصدَّر باسم "إنتاج فلسطين" وبجوار الاسم علم فلسطين، أما المنتجات الإسرائيلية فقد تحمل أسماء مثل: نهر الأردن، مهادرين، هديكلايم، تمر الملك سليمان، كارمل أجريكسو، تمور النجمة، أنا وسارة، مجدول بلس.

وحذّر من الاحتيال، قائلًا إنّ العلامات الإسرائيلية في بعض الأسواق يُعاد تعبئتها في صناديق خاصة، تحمل أسماء شركات التعبئة.

وتابع أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعمل على ضبط ومنع تهريب، أو إدخال منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية وتصديرها على أنّها فلسطينية، وهذه الظاهرة تراجعت خلال السنوات الأخيرة.

وقال دعيق، إنّ وفودًا تركية تزور المزارع الفلسطينية للتحقق من آلية الإنتاج والتخزين في البرادات، ومراحل الفرز والتعبئة قبل التعاقد.

وأضاف أنّ نظامًا رقابيًّا يشرف عليه مهندسو وزارة الزراعة يشمل: "جرد وتقدير الكميات في كل مزرعة، وتسجيل الكميات ضمن نظام يحدد ’كوتا’ (كمية) لكل مزارع، ومنح تصاريح خاصة للتصدير لكل تاجر، وفحص متبقيات المبيدات والكيماويات، وإصدار شهادات صحية وشهادات منشأ".

واعتبر أنّ هذه الإجراءات تضمن أنّ المنتج الفلسطيني مصدره فلسطين بنسبة 100 بالمئة، وتحمي الأسواق من محاولات التضليل.

وقال إنّ لجان المقاطعة الدولية، بالتعاون مع مجلس النخيل والجمعيات المحلية ترصد محاولات بيع تمور المستوطنات تحت أسماء عربية أو فلسطينية، ما أسهم في الحد من التلاعب.

ومع حلول شهر رمضان، تشهد الأسواق ارتفاعًا في الطلب، بحسب دعيق الذي أفاد بأنّ أكثر من 90 بالمئة من التمور الفلسطينية متاحة في الأسواق العالمية.

الأغوار و"ملك التمور"

ويتركز إنتاج التمور في الأغوار الفلسطينية التي تضم نحو 400 ألف شجرة نخيل، ويعمل في القطاع حوالي 7 آلاف شاب وفتاة، ما يجعله من أكبر القطاعات الزراعية المشغِّلة للأيدي العاملة في فلسطين، وفقًا لدعيق.

وأشار إلى أنّ غالبية المزارع تقع في المناطق المصنفة (ج)، من الضفة الغربية المحتلة.

وبيّن أنّ الأغوار تقع على انخفاض نحو 350 مترًا تحت سطح البحر، وهي ظروف مناخية تمنح التمور الفلسطينية مواصفات مميزة.

وختم بأنّ صنف "مجهول" هو الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية، ويُوصف بأنّه "ملك التمور"، لتمتعه بجودة عالية، مع طلب مرتفع خاصة خلال موسم رمضان، ما يعكس قبول المستهلك الدولي للمنتج الفلسطيني.