وفاة ليلى شهيد أول امرأة مثّلت منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج

توفيت ليلى شهيد، المندوبة الفلسطينية السابقة في باريس وبروكسل، عن 76 عاماً في جنوب فرنسا بعد معاناة مع المرض. شغلت مناصب دبلوماسية بارزة ومثّلت فلسطين لدى فرنسا والاتحاد الأوروبي، وكانت أول امرأة تمثل منظمة التحرير في الخارج.

ممثلة فلسطين بالمحافل الدولية، ليلى شهيد، مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (Getty Images)

توفيت ليلى شهيد، مندوبة فلسطين السابقة في باريس وبروكسل، عن عمر ناهز 76 عاما، بحسب ما أفادت شقيقتها، اليوم الأربعاء.

وقالت شقيقتها: "نعم، لقد توفيت اليوم"، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية، بحسب ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأكدت بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في وقت سابق، أفادت بأن شهيد التي كانت تعاني المرض منذ أعوام، عثر عليها ميتة في منزلها في لا ليك بجنوب فرنسا.

وأفاد مصدر مطلع بأن جثمان شهيد عثر عليه بعد ظهر الأربعاء، مؤكدا أن التحقيق جار لـ"تحديد أسباب الوفاة". وتُستبعد الدوافع الجرمية في هذه المرحلة.

وكانت شهيد مندوبة للسلطة الفلسطينية في فرنسا بين العامين 1994 و2005، قبل أن تشغل المنصب ذاته لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل في العقد التالي.

ونعتها السفيرة الفلسطينية الحالية في العاصمة الفرنسية، هالة أبو حصيرة.

وكتبت عبر "إكس": "ليلى شهيد، السفيرة الرمز لفلسطين، غادرتنا"، مضيفة أن رحيلها "خسارة هائلة لفلسطين وللعالم الذي يؤمن بالعدالة".

ليلى شهيد، حينما كانت مندوبة فلسطين في فرنسا، عام 2004 (Getty Images)

بدوره، نعى نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، شهيد، وقال إنها كانت "صوت فلسطين البارز في كل المحافل التي عملت بها".

وولدت شهيد في العام 1949 في لبنان، وكانت أول امرأة تتولى تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج.

وبدأت مسيرتها في إيرلندا في العام 1989، وتولت اعتبارا من السنة التالية شؤون البعثة في هولندا.

أتمت دراستها الثانوية في العاصمة اللبنانية، وحصلت على إجازة في علم الأنثروبولوجيا من الجامعة الأميركية في بيروت.

كما أنها مثّلت فلسطين لاحقًا كسفيرة لدى الاتحاد الأوروبي.