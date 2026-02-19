مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقول إن الهجمات الإسرائيلية المكثفة والتدمير الممنهج وعمليات التهجير القسري تثير مخاوف من إحداث تغيير ديموغرافي دائم في قطاع غزة والضفة الغربية.

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن "مخاوف" من حصول تطهير عرقي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلو نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات التهجير والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".

وشدد التقرير على أن "هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".

تفاصيل أوفى تباعا...